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В Истре спасли провалившуюся в колодец собаку

29 января 2024, 16:43
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Пса, упавшего в колодец на территории коттеджного посёлка «Мастера искусств» в городском округе Истра, вытащили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
За помощью к спасателям обратились хозяева пса. Они рассказали, что вернулись домой и обратили внимание, что питомец не встречает их во дворе. Тогда они принялись осматривать территорию и обнаружили, что пёс упал в двухметровый колодец.

«Оказалось, что лист гипсокартона, которым был накрыт колодец, напитался влагой и не выдержал веса четвероногого пробегавшего по нему пса. К счастью, воды на дне колодца не было», — отмечается в сообщении.


Спасатели спустились в колодец по лестнице-верёвке, обвязали пса и вытащили его на поверхность.

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При обстреле Донецка погибли три человека
29 января 2024, 17:46

Фото: iStock/Yury Karamanenko

При обстреле Донецка с украинской стороны погибли три человека, еще трое получили ранения различной степени тяжести. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«В результате обстрела противником Калининского района Донецка из РСЗО «Град» по предварительным данным погибли три человека», - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что еще три мирных жителя получили различные ранения. Среди них - две женщины 1963 и 1999 г.р., и мужчина 1999 г.р. Они находятся под присмотром врачей.

Кроме того, при обстреле повреждения получили два дома и по меньшей мере три объекта гражданской инфраструктуры.

23 января снаряд Вооруженных сил Украины влетел на территорию дома культуры в Куйбышевском районе Донецка. В результате атаки пострадали два человека, занимающие должности в общественной приемной главы ДНР Дениса Пушилина.

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#пушилин
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ЦППК за прошлый год перевезла более полумиллиарда пассажиров
29 января 2024, 17:44

Фото: пресс-служба ЦППК

На поездах Центральной ППК в 2023 году проехали 556 млн пассажиров. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на пресс-службу компании.
«В основном люди путешествовали по Ярославскому, Казанскому и Курскому направлениям, а самым популярным месяцем стал октябрь. Ярославское направление сохраняет среди пассажиров ЦППК статус самого популярного. В прошлом году там проехали 106 млн раз. А чаще всего поездки совершали в сентябре и октябре – по 50 млн», – пояснили в пресс-службе.
В компании напомнили, что ЦППК – крупнейший пригородный железнодорожный перевозчик в России. В 2023 году компания начала работу на двух новых линиях МЦД – третьем и четвёртых диаметрах.

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#подмосковье
#московская область
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Глава РЖД Белозёров рассказал о мерах, которые будут приняты после ЧП с Твиксом
29 января 2024, 17:43

Фото: iStock/Lightspruch

Правила перевозки домашних животных на общественном транспорте необходимо усовершенствовать, с таким заявлением выступил глава РЖД Олег Белозёров в интервью для Telegram-канала SHOT.
Белозёров заявил, что за перевозку своих домашних любимцев, в первую очередь, должны отвечать их хозяева. Переноски, в которых передвигаются животные, должны быть плотно закрыты так, чтобы выбраться оттуда было невозможно. Однако, он также отметил и вину проводника.

«Наверное, действия в отношении высаживания тоже должны быть регламентированы, это — форс-мажор», — заявил Белозёров.

Напомним, 11 января проводник поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург во время ночной стоянки выкинул из поезда кота, посчитав, что животное бездомное. Хозяин вместе с волонтёрами разыскивали Твикса несколько недель, но уже 20 января труп кота обнаружили неподалёку от станции, на которой его выбросили из поезда.

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#коты
#ржд
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В Подмосковье появится завод по производству роботов-дояров
29 января 2024, 17:35

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Завод по производству роботов-дояров построят на земле за 1 рубль в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Новое импортозамещающее производство роботов-дояров будет расположено в Солнечногорском городском округе.

«Для реализации инвестпроекта компания получила земельный участок в рамках программы поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль». Инвестиции в реализацию проекта составят более 60 млн рублей. Приступить к строительству компания планирует в IV квартале 2024 года. Запуск предприятия намечен на II квартал 2026 года. На производственной площадке будет создано более 20 рабочих мест для жителей округа», – поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что инновационные технологии значительно облегчают работу фермерских хозяйств, а также повышают их продуктивность.

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#инвестиции
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#екатерина зиновьева
#подмосковье
#земля за 1 рубль
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В Дубне спасли рыбака, застрявшего на водохранилище
29 января 2024, 17:27

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

60-летнего любителя зимней рыбалки, застрявшего на льду Иваньковского водохранилища в городском округе Дубна, выручили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«О пожилом мужчине, которые не может вернуться с рыбалки, сообщили дежурному Службы-112 местные жители. Они объяснили, что рыбак уехал на мотобуксировщике далеко от берега, а там его техника отказала. Вернуться пешком мужчина тоже не мог, так как идти два километра по льду, заваленному снегом, под которым могут быть полыньи, смертельно опасно», — говорится в сообщении.
Спасатели отправились на поиски рыбака на судне на воздушной подушке и вскоре нашли пострадавшего. Спасатели забрали его, снасти и мотобуксировщик они также погрузили на свой борт и довезли до берега, где стояла машина рыбака. Помощь врачей мужчине не потребовалась.

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#дубна
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#мособлпожспас
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Сотрудники ГУСТ МО напомнили о необходимости дезинсекции общего имущества жилого фонда
29 января 2024, 17:25

Фото: ГУСТ МО

ГУСТ МО напоминает: дезинсекция общего имущества жилого фонда входит в обязанности управляющей компании. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
В ведомстве напомнили, что грызуны и насекомые являются частыми гостями многоквартирных домов. Если жители дома заметили их в вентиляции, подъезде, чердаке, стояках или подвале, то управляющая компания обязана произвести профессиональную дезинсекцию

«По заявкам жителей в Единую диспетчерскую службу Московской области с начала года поступило 90 заявок в категории «Провести мероприятия по ликвидации грызунов, насекомых в подъезде». Больше всего обращений по данной тематике пришло от жителей следующих городских округов: Люберцы,Балашиха, Одинцово, Химки, Ленинский, Королев по, Электросталь, Наро-Фоминск, Красногорск и Домодедово», — поделились в ведомстве.

Стоит отметить, что управляющая организация обязана взять заявку об обнаружении грызунов и насекомых в течение 24 часов и исполнить ее в регламентные сроки.

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#подъезд
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Школьники Подмосковья примут участие во II съезде Движения Первых на выставке «Россия»
29 января 2024, 16:47

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Первые Московской области примут участие во II съезде Движения Первых на выставке «Россия». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Съезд Движения Первых пройдет на территории Международной выставки-форума «Россия» с 30 января по 1 февраля. Его участниками станут свыше 300 тысяч человек со всей страны.
«Год успешной работы показал результативность решений, принятых на I Съезде. Такой формат позволяет активистам из всех субъектов РФ предложить те идеи, реализация которых создаёт нужное воспитательное пространство в их регионах. Для Московской области это, безусловно, формирование лидерской позиции и сопричастности к судьбе своей страны. В этом году мы ждём от Съезда новые идеи, которые впоследствии будем внедрять в работу региона», – поделился министр образования Московской области Илья Бронштейн.

Стоит отметить, что в рамкам мероприятия участники смогут посетить стратегические сессии, мастер-классы, панельные дискуссии,а также мотивационные встречи и экскурсии по павильонам выставки.

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В Наро-Фоминске спасатели оказали медпомощь лыжнику, потерявшему сознание на соревнованиях
29 января 2024, 16:43

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь юному участнику лыжных соревнований. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
Во время открытых соревнований по лыжным гонкам «Кубок олимпийского чемпиона Александра Легкова» одному их несовершеннолетних участников стало плохо и он потерял сознание.

«Взяв необходимые средства спасения, работники противопожарно-спасательной службы совместно с сотрудниками скорой помощи и волонтерами Всероссийского студенческого корпуса спасателей выдвинулись к пострадавшему. Подростка привели в сознание, укрыли спасательным покрывалом и на транспортировочном щите доставили до автомобиля неотложной помощи. Медики установили, что юноша потерял сознание на трассе из-за переохлаждения. Его напоили горячим чаем и под присмотром родителей отпустили домой», — рассказал замначальника территориального управления № 2 Егор Ефимов.

​Стоит отметить, ​что во время массовых мероприятий работает штаб оперативных служб.

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#подросток
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В Подмосковье разместили более 2 тыс плакатов о выборах президента России
29 января 2024, 16:28

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Вторая волна информационно-разъяснительной кампании по грядущим выборам президента Россий Федерации началась в Московской области, для информирования избирателей на билбордах, медиаэкранах и других поверхностях было размещено более двух тысяч материалов с датой предстоящего голосования и слоганом «Вместе мы сила — голосуем за Россию», сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
«Информационные материалы размещены во всех муниципальных образованиях Подмосковья на более чем 2 тысячах поверхностях, включая билборды, цифровые экраны, ситиборды, экраны в автобусах и пр.», — отмечается в сообщении.
Выборы президента России будут проводиться в марте текущего года. Впервые это голосование продлится три дня: с 15 по 17 число.

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