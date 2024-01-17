В Истре устраняют последствия обрыва воздушной кабельной линии

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
«С поздней ночи на месте происшествия работает аварийная бригада «Россети». Уже установлено два генератора. Дополнительно на место ЧП подвозят ещё три, чтобы по временной схеме запитать электричеством сразу четыре населённых пункта», – написала Витушева в своём телеграм-канале.По информации ПАО «Россети», работу планируют завершить до вечера 17 января.
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