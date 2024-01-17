В Истре устраняют последствия обрыва воздушной кабельной линии

Более 683 тысяч машин зафиксировано на дорогах Московской области утром в среду, 17 января, загруженность трасс оценивается в четыре балла, при этом движение в сторону столицы на нескольких шоссе затруднено, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.