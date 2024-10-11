В Истре в 2025 году откроют новую школу на 500 мест

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова
В городском округе Истра ведётся активная работа по ремонту и строительству объектов образования, о достижениях и планах в этой сфере доложила губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава Истры Татьяна Витушева, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Татьяна Семёновна, вы с 2019 года возглавляете Истру, которая очень заметно развивается. Помимо городов в округе много коттеджных поселков с большим количеством жителей. Мы стараемся реализовывать самые разные мероприятия (..) и, можно сказать, делаем марш-бросок по строительству школ. Это была очень серьезная проблема, о которой нам говорили жители. Расскажите, как обстоят дела сейчас?» — спросил губернатор.Татьяна Витушева сообщила, что в текущем году в истринском селе Павловская Слобода открыли школу на 1100 мест, капитально отремонтировали Костровскую школу и завершили строительство кампуса для преподавателей в Технолицее имени Долгих. До конца года планируется также ввести в эксплуатацию два кампуса для учеников. Ведётся и строительство школ.
«Сейчас у нас строятся две школы, в следующем году по плану — ещё одна и четыре детских сада. Кроме того, в программе на 2026 год стоит сельская школа в Новопетровском», — сказала глава округа.В настоящее время инвестор возводит в истринской деревне Красный Посёлок школу, рассчитанную на 500 учеников. Эта школа должна быть готова к следующему учебному году. Кроме того, идёт строительство корпуса Покровской школы на 250 мест, это здание планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году.
В будущем году начнётся строительство школы и детского сада в жилом комплексе «Новоснегирёвский», а также детских садов в ЖК «Малая Истра», деревне Красный Посёлок и микрорайоне Восточный.
Отмечается также, что в мае этого года была открыта после капитального ремонта Истринская областная больница, а до конца года будет завершён ремонт в инфекционном отделении в городе Дедовск.
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