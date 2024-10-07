В истринском лесу привели в порядок место произрастания реликтового дерева

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Акцию «Чистый лес» провели на участке Новоиерусалимского лесничества рядом с «Домом Доброты» в городе Истра, на этой территории растёт бархат амурский — это один из реликтовых видов деревьев, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Участок, на котором проходила акция, находится в черте города, там проложено множество дорожек и растёт реликтовое дерево бархат амурский. Участие в мероприятии приняли свыше 50 человек. Они распилили и сложили валежник, а также собрали мусор», — говорится в сообщении.Отмечается, что для участников акции приготовили плов и чай с пирожками.
В областном Комлесхозе также напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в лесах Подмосковья. Нарушение этих правил грозит крупными штрафами: до 60 тысяч рублей для физлиц, до 110 тысяч рублей для должностных лиц и до 2 млн рублей для юрлиц. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.
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