В подмосковных лесах с начала сезона ликвидировали около 200 пожаров

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
В этом году с начала пожароопасного сезона в подмосковных лесах ликвидировали 196 пожаров.
Такие данные привёл председатель регионального Комитета лесного хозяйства Евгений Агулов.
Как напомнили в подмосковном Комлесхозе, федеральная информационная противопожарная кампания «Останови огонь!» предусматривает профилактику нарушений правил пожарной безопасности в лесу и на прилегающих территориях, недопущение выжиганий сухой растительности.
Профилактическая работа с населением должна привлечь особое внимание тех, кто может стать потенциальной причиной их возникновения. Это лесопользователи, охотники, рыбаки, туристы и отдыхающие в лесах люди, работники сельского хозяйства.
По итогам девяти месяцев нынешнего года в Подмосковье проведено свыше 890 открытых уроков со школьниками, почти 49 тыс. разъясняющих бесед и лекций с жителями. Помимо этого, распространено более 170 тыс. листовок, буклетов и брошюр. Установлено около 480 информационных щитов, противопожарных стендов и билбордов.
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«Московская область – регион с высокой антропогенной нагрузкой, и проблема лесных пожаров – одна из актуальных. В 2024 году с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда было ликвидировано 196 пожаров. Основная их часть произошла в сентябре из-за засушливой и ветреной погоды. Причина большинства возгораний – человеческий фактор», – отметил Агулов.
Как напомнили в подмосковном Комлесхозе, федеральная информационная противопожарная кампания «Останови огонь!» предусматривает профилактику нарушений правил пожарной безопасности в лесу и на прилегающих территориях, недопущение выжиганий сухой растительности.
Профилактическая работа с населением должна привлечь особое внимание тех, кто может стать потенциальной причиной их возникновения. Это лесопользователи, охотники, рыбаки, туристы и отдыхающие в лесах люди, работники сельского хозяйства.
По итогам девяти месяцев нынешнего года в Подмосковье проведено свыше 890 открытых уроков со школьниками, почти 49 тыс. разъясняющих бесед и лекций с жителями. Помимо этого, распространено более 170 тыс. листовок, буклетов и брошюр. Установлено около 480 информационных щитов, противопожарных стендов и билбордов.
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Лора Луганская