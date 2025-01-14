В истринском посёлке Снегири построят блочно-модульную котельную

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Блочно-модульную котельную мощностью 1,16 МВт планируется построить в посёлке Снегири городского округа Истра, подряд на строительство выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и построить блочно-модульную котельную мощностью 1,16 МВт. Общая производительность котельной должна обеспечивать нагрузку в максимально-зимнем режиме», — говорится в сообщении.Завершить строительство котельной должны в 2026 году.
Начальная цена лота составляет 22 миллиона 37 тысяч 488 рублей 69 копеек, заявки принимаются до 23 января.
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Лев Каштанов