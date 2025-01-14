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В истринском посёлке Снегири построят блочно-модульную котельную

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

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Блочно-модульную котельную мощностью 1,16 МВт планируется построить в посёлке Снегири городского округа Истра, подряд на строительство выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и построить блочно-модульную котельную мощностью 1,16 МВт. Общая производительность котельной должна обеспечивать нагрузку в максимально-зимнем режиме», — говорится в сообщении.
Завершить строительство котельной должны в 2026 году.



Начальная цена лота составляет 22 миллиона 37 тысяч 488 рублей 69 копеек, заявки принимаются до 23 января.

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#торги
В Госдуме призвали увеличить получаемую сумму остатка маткапитала
Депутат Чаплин: нужно увеличить доступную к получению сумму остатка маткапитала
15 января 2025, 17:12

Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

Депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с RT призвал увеличить доступную к получению сумму остатка материнского капитала, которая сейчас составляет 10 тысяч рублей. По его мнению, разрешенную к снятию часть денег, оставшихся после траты основной суммы, нужно сделать большей, чтобы родители могли их потратить на нужды детей.
«По словам парламентария, подобные «пробелы» в законе нужно устранить, чтобы и такая помощь посредством маткапитала стала доступной», — отмечает RT.
Тем временем экономист Василий Колташов раскритиковал другую озвученную в Госдуме инициативу. В разговоре с Общественной Службой Новостей он назвал популистским подходом и издевательством идею распределять часть доходов от экспорта природных ресурсов среди населения.
«Дело в том, что среди многих наших граждан эти идеи вызывают приятную дрожь. Но так никто делать не будет, потому что существует прорва расходов. Сейчас бюджет едва держится с небольшим дефицитом, правительственный долг остается прежним. Конечно, такое распределение средств неразумно», — пояснил эксперт.
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#эксперт
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#запрет
#доходы
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Юрист раскрыла, как не потерять деньги при покупке жилья
Юрист Мордас: при покупке жилья нужно оценить историю объектов у застройщика
15 января 2025, 17:09

Фото: iStock/simpson33

При покупке жилья в новостройке следует придерживаться нескольких правил: рассматривать историю сдачи объектов застройщиком, изучать отзывы покупателей в социальных сетях, оценивать финансовое состояние компании и лично осматривать результаты ее работы. Об этом рассказала юрист Алена Мордас. Еще один важный критерий, который должен заставлять настораживаться, по ее мнению, — низкие цены, часто связанные с долгами или кассовым разрывом у застройщика.
«Профессионалы рынка недвижимости придерживаются простого правила: стоимость квадратного метра в схожих районах может варьироваться в пределах не более 5-7%», — поделилась эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
Тем временем стали известны районы Москвы с самыми дорогими квартирами на вторичном рынке. Как сообщают «Известия» со ссылкой на «Метриум», наиболее дорогое жилье находится в Хамовниках — в среднем 1,45 млн рублей за один квадратный метр. Второе место занимает Арбат — 1,13 млн в среднем за 1 кв.м.
«На третьей строчке расположилась Якиманка — 949,9 тыс. рублей за 1 кв. м. На вторичном рынке представлен 421 лот», — отмечает издание.
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#подмосковье
#эксперт
#жильё
#ипотека
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#программа
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Самыми выгодными вакансиями для пенсионеров стали врач, логист и ветеринар
15 января 2025, 17:06

Фото: iStock/Inside Creative House

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями для пенсионеров стали врач общей практики, менеджер по логистике, помощник главбуха и ветеринар. К соответствующим выводам пришло исследование аналитиков «Работы.ру». Работодатели готовы предложить по этим позициями, как отмечается, от 200 до 250 тысяч рублей в месяц.
«Также от 190 тыс. рублей в месяц предлагают получать повару-бригадиру на вахте в Красноярском крае, а электрогазосварщик/сварщик в Подольске с опытом работы от года может получать от 180 тыс. рублей в месяц, рассказали специалисты», — пишет RT, ознакомившееся с результатами исследования.
Вместе с тем россиянам советуют хранить на вкладах не менее трети от своих сбережений. Об этом рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с «Газетой.Ru». По его мнению, это вложение станет подушкой безопасности на случай непредвиденных ситуаций.
«Например, если вы боитесь потерять хотя бы копейку из ваших сбережений, лучший вариант для вас — хранить деньги на депозите и не инвестировать вообще, тем более что в следующем году процентные ставки еще долго будут оставаться высокими», — добавил эксперт.
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#вакансии
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Диетолог объяснил, почему возникают аллергия на лактозу и проблемы с ЖКТ
Диетолог Пристанский: проблемы с ЖКТ возникают из-за отключения фермента
15 января 2025, 16:38

Фото: iStock/alexialex

Кисломолочная продукция всегда рождала вокруг себя множество споров: кто-то считает, что ее нужно исключить из рациона, а кто-то с удовольствием съедать за вечерним приемом стаканчик йогурта. Кто прав?
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что йогурт, как и все кисломолочные продукты, несет пользу, если он настоящий.

«Нужно смотреть, из чего он изготовлен, как долго хранится. Сейчас добавляются консерванты, используются определенного рода механизмы по удалению микробиотической флоры из продукта, тем самым увеличивая срок жизни продукта», — сказал эксперт.

По его словам, высокий процент людей, у которых не усваивается лактоза из-за фермента лактазы, перестающего вырабатываться в определенном возрасте.

«Конкретный фермент не работает, то есть он отключается и создаются проблемы с ЖКТ. Чтобы этих проблем не возникало, как правило, если вы любите молочную продукцию, можно использовать безлактозное молоко. Оно обладает определенным вкусом и набором витаминов, но благоприятно для нашей флоры», — объяснил диетолог.

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#эксперт
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#питание
#аллергия
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В Дубне стартовал капремонт детской школы искусств
15 января 2025, 16:26

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

В здании Дубненской детской школы искусств, построенном около 70 лет назад на улице Флёрова, начался капитальный ремонт, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Ремонт — это большое счастье для нас всех. (…) Это историческое здание, и когда оно обретёт новый облик, красивый и замечательный, мы будем счастливы сюда вернуться», — сказала директор Дубненской детской школы искусств Татьяна Дементьева.
В рамках капитального ремонта деревянные перекрытия в здании заменят на железобетонные. Будут обновлены также кровля, инженерные сети, пол и окна, в помещениях проведут отделочные работы. Кроме того, частично будет закуплено новое оборудование.

«В ходе капремонта обязательно сохраним исторический вид здания», — заверил глава Дубны Максим Тихомиров.
Все работы планируется завершить до начала нового учебного года.

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#капремонт
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#максим тихомиров
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Жюльен с курицей и грибами не в духовке: готовить в сковороде лишь 30 мин
15 января 2025, 16:01

Фото: iStock/Maria_Lapina

Жюльен с курицей и грибами можно приготовить в сковороде за полчаса без кокотниц и духовки. О том, как сделать популярное блюдо и при этом потратить на него минимум сил и времени, читайте в материале «Радио 1».


Ингредиенты

  • 400 г куриного филе;
  • 300 г шампиньонов;
  • 100 г репчатого лука;
  • 200 мл сливок 20-30%;
  • 150 г твёрдого сыра;
  • 2 ст. л. растительного масла;
  • cоль по вкусу;
  • молотый чёрный перец по вкусу;
  • зелень (базилик или салатные листья).

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Инструкция

  1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Затем обжарьте курицу на растительном масле до полуготовности. Лук мелко нарежьте, добавьте к курице и жарьте куриное филе ещё 3-4 минуты.
  2. Шампиньоны крупно нарежьте и добавьте в сковороду. После того как испарится влага из грибов, посолите, поперчите и готовьте курицу с луком и грибами ещё 5-7 минут, до золотистого цвета.
  3. Залейте мясо и грибы сливками, чуть прогрейте полученную смесь.
  4. Сыр натрите на крупной тёрке и выложите сверху. Выключите плиту и накройте сковороду крышкой.
  5. Когда сыр расплавится (это займёт 3-5 минут), жюльен с грибами и курицей можно подавать к столу.


С чем употреблять

Жюльен можно дополнить свежими овощами.

Фото: iStock/Lilechka75


Как подавать

Украсьте жюльен зеленью и подавайте к столу прямо в сковороде. Также можно разрезать блюдо на порции. Приятного аппетита!


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#сыр
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#рецепты
#кулинария
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С улиц Подмосковья за год увезли более 174 тыс. неправильно припаркованных машин
15 января 2025, 15:42

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 174 тысяч машин, припаркованных на улицах Московской области с нарушением правил стоянки и остановки, эвакуировали в 2024 году, что почти на 14 тысяч больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«За первое полугодие в Подмосковье увезли на штрафстоянки более 83 тысяч машин, а за втрое — почти 91 тыс. Больше всего автомобилей за год эвакуировали в округе Красногорск — около 18 тысяч. Второе место годового антирейтинга занял Ленинский округ, откуда увезли свыше 16 тыс. машин. А замыкает тройку антилидеров округ Мытищи, где эвакуировали около 15,5 тыс. машин», — говорится в сообщении.
Узнать, где находится автомобиль, эвакуированный в Московской области, можно по телефону 112, с помощью мобильного приложения «112 МО» или через сайт регионального Центра безопасности дорожного движения.

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#эвакуация
#машины
#автомобиль
#московская область
#подмосковье
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Врач-гериатр Новоселов рассказал, как легко продлить молодость
Гериатр Новоселов: человек остается молодым, получая положительные эмоции
15 января 2025, 15:30

Фото: iStock/PIKSEL

По исследовательским данным, продолжительность жизни россиян в 2024 году составила 73 года. Это немало, но врачи уверяют, что жить можно гораздо дольше, сохраняя ясный ум и способность радоваться жизни.
Врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов в беседе с «Радио 1» рассказал, что продлить молодость можно путем расширения границ активного возраста.

«Сегодня так много людей бегает, прыгает, гребет, путешествует, изменяет свое питание — это и есть расширение границ активного возраста. Когда люди ловят от жизни кайф, радуются, что получили возможность перемещаться по планете, пробовать разные питания», — объяснил врач.

Обращаясь к питанию, он привел в пример советскую эпоху, когда люди питались однообразно и выбирались в рестораны один раз в год, а сейчас в одном российском городе можно попробовать и корейскую, и вьетнамскую, и французскую, и индийскую кухни. Это увеличивает шансы человека на продление молодости.

«При долголетии важно именно качество жизни, иначе — дряхлость, болезнь, пролежни и деменция», — заключил эксперт.

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Старший сын Добровольской приехал на похороны матери из Лондона с женой и сыном
15 января 2025, 15:12

Фото: iStock/Imagesines

Старший сын народной артистки РФ Евгении Добровольской прилетел на ее похороны из Лондона вместе с женой и сыном. Об этом пишет StarHit.
По данным издания, Добровольская родила Степана в браке с Вячеславом Барановым. Он уже много лет он проживает в Великобритании, женат на словацкой модели Барборе Бедиове и воспитывает сына.

На похороны матери Степан приехал вместе с женой и сыном.

При этом актера Ярослава Бойко не было на похоронах Добровольской, которая в 2002 году родила от него сына Яна.

В конце 2023 года актрису госпитализировали. В ходе обследования у неё была выявлена агрессивная форма онкологии желудка с подкожными метастазами и метастазами в мозг. Добровольская прошла шесть курсов химиотерапии, но болезнь была обнаружена на той стадии, когда лечению уже не поддавалась.

В декабре артистку поместили в центр паллиативной помощи, где 26 числа она встретила своё 60-летие. 10 января Евгении Добровольской не стало.

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#диагноз
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