В ЖК «Пригород Лесное» была построена поликлиника на 1000 посещений в смену

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
В жилом комплексе «Пригород Лесное», расположенном в Ленинском городском округе Московской области, в 7 километрах от МКАД, была построена поликлиника на 1000 посещений в смену для детей и взрослых, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В четырёхэтажном здании поликлиники площадью 7,5 тысяч квадратных метров были созданы отдельные входы для детского и взрослого отделений.
На первом этаже каждого блока расположены гардеробная, регистратура, кабинеты для забора крови и приёма биоматериалов, а также кабинеты неотложной помощи и врача-инфекциониста с доступом через приёмно-смотровой бокс. Во взрослой части поликлиники планируется открыть аптеку.
На территории жилого комплекса «Пригород Лесное» уже функционируют пять детских садов на 1800 мест и две школы, рассчитанные на 2200 учеников. В настоящее время ведётся строительство ещё двух школ на 1100 учеников каждая и детского сада на 250 воспитанников.
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На первом этаже каждого блока расположены гардеробная, регистратура, кабинеты для забора крови и приёма биоматериалов, а также кабинеты неотложной помощи и врача-инфекциониста с доступом через приёмно-смотровой бокс. Во взрослой части поликлиники планируется открыть аптеку.
На территории жилого комплекса «Пригород Лесное» уже функционируют пять детских садов на 1800 мест и две школы, рассчитанные на 2200 учеников. В настоящее время ведётся строительство ещё двух школ на 1100 учеников каждая и детского сада на 250 воспитанников.
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Дайана Хусинова