В Подмосковье подано около 86 тысяч заявок на разрешение капитального строительства

Видео: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
На портале государственных услуг Московской области предоставлена онлайн-услуга для оформления разрешений на капитальное строительство, которой воспользовались уже почти 86 тысяч человек, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Разрешение нужно получить до возведения или реконструкции объектов капитального строительства. Кроме того, сервисом можно воспользоваться для исправления технических ошибок в разрешении или внести в него изменения.
Услуга доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» — «Строительные работы». Ею могут воспользоваться как физические и юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Для оформления разрешения необходимо пройти авторизацию на портале с использованием ЕСИА, заполнить онлайн-форму заявки онлайн и предоставить необходимые документы.
Стоит отметить, что в сервисе используется цифровая технология, которая проверяет наличие ограничений на выдачу разрешений по кадастровому номеру и УИН.
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Услуга доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» — «Строительные работы». Ею могут воспользоваться как физические и юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Для оформления разрешения необходимо пройти авторизацию на портале с использованием ЕСИА, заполнить онлайн-форму заявки онлайн и предоставить необходимые документы.
Стоит отметить, что в сервисе используется цифровая технология, которая проверяет наличие ограничений на выдачу разрешений по кадастровому номеру и УИН.
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Дайана Хусинова