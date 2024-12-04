В Подмосковье подано около 86 тысяч заявок на разрешение капитального строительства

На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности подмосковных дорог по состоянию на утро среды, 4 декабря, основные заторы наблюдаются при движении по направлению к Москве на одной федеральной трассе и 16 шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.