В Раменском началось строительство детсада на 225 мест

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Детский сад, рассчитанный на 225 воспитанников, начали строить в районе Молодёжной улицы в Раменском, ход работ пообещал контролировать глава городского округа Эдуард Малышев, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Площадь нового детского сада будет составлять 3.4 тыс. квадратных метров. В здании разметят музыкальный и физкультурный залы, обустроят зоны для занятий и игр, кроме того, предусмотрены пищеблок и прочие служебно-бытовые помещения.«Буду лично контролировать ход строительства объекта и информировать вас обо всех этапах работ», — написал Эдуард Малышев в своих социальных сетях.
Отмечается, что подрядная организация, которая возводит этот детский сад, имеет большой опыт в строительстве социальных объектов.
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