В Ленинском городском округе открыли поликлинику для детей и взрослых

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
В ЖК «Пригород Лесное» торжественно открыли поликлинику на 1 тыс. посещений в смену для детей и взрослых. Жители района смогут в пешей доступности получить консультацию врачей общей практики и профильных специалистов, сдать анализы или пройти вакцинацию. Об этом сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области.
Площадь четырёхэтажной поликлиники – 7,5 тыс. кв. м. В здании оборудованы отдельные входы в блоки взрослого и детского отделения.
Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
В детском отделении также принимают врачи разных направлений от специалистов общей практики до профильных медицинских сотрудников.
Медучреждение создано с учётом комфортного передвижения маломобильных групп. В каждом блоке предусмотрены лифты, специальные санузлы, широкие коридоры и дверные проёмы. На благоустроенной и огороженной территории размещена парковка на 87 машино-мест.
Открытие нового медучреждения позволило трудоустроить более 200 человек.
Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
ЖК «Пригород Лесное» находится в Ленинском городском округе Подмосковья. Проект подходит для семей с детьми. Помимо новой поликлиники, на территории квартала уже построено и работают пять детсадов и две школы. Сейчас идёт строительство ещё двух школ и детского сада.
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«Взрослые пациенты могут получить врачебную помощь по таким направлениям, как гастроэнтерология, кардиология, офтальмология, пульмонология, неврология, оториноларингология, ревматология, травматология и ортопедия, урология, эндокринология, хирургия, эндоскопия и онкология. В здании поликлиники расположены не только кабинеты специалистов, но и блоки функциональной диагностики и физиотерапии. Дневной стационар взрослого отделения рассчитан на шесть коек», – рассказали в ведомстве.
Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
В детском отделении также принимают врачи разных направлений от специалистов общей практики до профильных медицинских сотрудников.
Медучреждение создано с учётом комфортного передвижения маломобильных групп. В каждом блоке предусмотрены лифты, специальные санузлы, широкие коридоры и дверные проёмы. На благоустроенной и огороженной территории размещена парковка на 87 машино-мест.
Открытие нового медучреждения позволило трудоустроить более 200 человек.
Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
ЖК «Пригород Лесное» находится в Ленинском городском округе Подмосковья. Проект подходит для семей с детьми. Помимо новой поликлиники, на территории квартала уже построено и работают пять детсадов и две школы. Сейчас идёт строительство ещё двух школ и детского сада.
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Лора Луганская