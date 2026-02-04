Мошенники обманывают россиян, обещая списание долгов через МФЦ

04 февраля 2026, 10:02

МВД: мошенники предлагают списать долги через МФЦ для получения кода авторизации

Фото: iStock/JuYochi

МВД России предупредило о новом виде мошенничества. Злоумышленники рассылают сообщения с предложением списать долги через многофункциональные центры (МФЦ) в рамках несуществующей государственной программы. Об этом пишет РИА Новости.