Мошенники обманывают россиян, обещая списание долгов через МФЦ
МВД России предупредило о новом виде мошенничества. Злоумышленники рассылают сообщения с предложением списать долги через многофункциональные центры (МФЦ) в рамках несуществующей государственной программы. Об этом пишет РИА Новости.
При переходе по ссылке из таких писем пользователи попадают на фишинговый сайт. Там им предлагают пройти тест, чтобы узнать шансы на списание долгов. Однако для получения результатов требуется ввести код авторизации, который приходит в смс.
Правоохранители подчеркнули, что никаких программ по автоматическому списанию долгов не существует. Единственный механизм для решения финансовых проблем — это процедуры банкротства, прописанные в федеральном законе № 127-ФЗ. Будьте осторожны и не доверяйте сомнительным предложениям.
