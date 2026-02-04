Почти половина стоматологических клиник в России работают без лицензий
Почти половина стоматологических клиник в России работают с нарушениями закона — чаще всего без лицензии. Больше всего проблем выявили в Санкт-Петербурге, Москве и Свердловской области.
Как пишут «Известия» со ссылкой на исследование «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ), около 45% стоматологий не имеют необходимой лицензии или не зарегистрированы в государственных системах контроля оборота лекарств и медизделий. Анализ подготовлен на основе данных ФНС, Росздравнадзора и системы маркировки.
По результатам исследования, лидерами по доле нарушений стали Санкт-Петербург (80%), Москва (78,5%), Свердловская область (72%), Челябинская область (67,2%), Татарстан (65,4%), Омская область (62,2%), Воронежская область (61,4%), Нижегородская и Новосибирская области (по 59%), а также Самарская область (54,4%).
Отдельно отмечается разница между индивидуальными предпринимателями и юрлицами: у ИП нарушения выявлялись в 56% случаев, у юридических лиц — в 11,5%. При этом доля ИП в стоматологическом секторе превышает 70%, что и «тянет» общий показатель вверх.
В ОПИ заявили, что отсутствие лицензии и регистрации в госсистемах может говорить о том, что клиника не имеет нужного оборудования, помещений и квалифицированных специалистов, а также использует препараты неизвестного происхождения. Общественники попросили первого вице-премьера Дениса Мантурова разрешить внеплановые проверки частных стоматологий и пресечь работу нелегальных.