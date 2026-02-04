Почти половина стоматологических клиник в России работают без лицензий

04 февраля 2026, 10:50

Фото: iStock/gpointstudio

Почти половина стоматологических клиник в России работают с нарушениями закона — чаще всего без лицензии. Больше всего проблем выявили в Санкт-Петербурге, Москве и Свердловской области.





Как пишут «Известия» со ссылкой на исследование «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ), около 45% стоматологий не имеют необходимой лицензии или не зарегистрированы в государственных системах контроля оборота лекарств и медизделий. Анализ подготовлен на основе данных ФНС, Росздравнадзора и системы маркировки.



По результатам исследования, лидерами по доле нарушений стали Санкт-Петербург (80%), Москва (78,5%), Свердловская область (72%), Челябинская область (67,2%), Татарстан (65,4%), Омская область (62,2%), Воронежская область (61,4%), Нижегородская и Новосибирская области (по 59%), а также Самарская область (54,4%).



