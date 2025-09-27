В Италии нашли крупнейшую подпольную фабрику сигарет

27 сентября 2025, 22:33

С подпольного завода под Анконой изъяли свыше 300 тонн табачной продукции

Фото: Istock / merznatalia

В итальянской провинции Анкона сотрудники финансовой гвардии раскрыли крупнейшее подпольное производство сигарет в истории страны, сообщает РИА Новости.