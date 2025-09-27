В Италии нашли крупнейшую подпольную фабрику сигарет
В итальянской провинции Анкона сотрудники финансовой гвардии раскрыли крупнейшее подпольное производство сигарет в истории страны, сообщает РИА Новости.
Фабрика была замаскирована в подземном бункере площадью более 1,6 тысячи квадратных метров. Попасть внутрь можно было только с помощью специального гидравлического механизма, который полностью скрывал вход и оборудование от посторонних глаз.
Как отметили в финансовой гвардии, мощности предприятия позволяли выпускать около 7,2 миллиона сигарет в день — это примерно 2,7 миллиарда штук в год.
На месте нашли три производственные линии: от обработки табака до упаковки продукции. В общей сложности изъято более 150 тонн готовой контрафактной продукции и порядка 170 тонн сырья и упаковочных материалов известных брендов.
