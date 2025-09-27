Достижения.рф

В Нижегородской области погиб 15-летний питбайкер

Под Нижним Новгородом несовершеннолетний байкер погиб в ДТП
Фото: Istock / suemack

В Нижегородской области произошёл очередной трагический случай с участием несовершеннолетнего питбайкера. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».



68-летний водитель автобуса, поворачивая налево, не уступил дорогу встречному мотоциклу, за рулём которого находился 15-летний Артём. Парня доставили в больницу, однако вскоре он скончался.

По информации источников, Артём увлекался байками с 11 лет, а любимым его трюком была езда на заднем колесе.

Ранее стало известно, что в Республике Тыва 14-летний мальчик погиб в результате взрыва неизвестного взрывного устройства, найденного в лесном массиве в восьми километрах от села Сукпак.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0