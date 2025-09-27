Пьяный российский школьник угнал у пенсионера «семерку»
Житель города Советский оставил у магазина автомобиль «ВАЗ-2107» незапертым, а ключи — в замке зажигания. Ночью мужчина вышел проверить машину, но обнаружил её пропажу. Об этом сообщает УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
Владелец автомобиля обратился в полицию с заявлением об угоне. Сотрудники правоохранительных органов с помощью камер видеонаблюдения быстро нашли автомобиль на перекрёстке улиц Юбилейной и Киевской. Вскоре они задержали и подозреваемого.
Им оказался 16-летний житель Октябрьского района. Юноша учится и проживает в Югорске, а в Советский приехал в гости. Подросток рассказал, что в состоянии сильного алкогольного опьянения он решил прокатиться на чужой машине, которую заметил у магазина.
Полиция возбудила в отношении несовершеннолетнего уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
