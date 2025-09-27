Пьяный российский школьник угнал у пенсионера «семерку»

27 сентября 2025, 21:29

В Советском задержали подростка, который угнал автомобиль у пенсионера

Фото: Istock/Ivan Katsarov

Житель города Советский оставил у магазина автомобиль «ВАЗ-2107» незапертым, а ключи — в замке зажигания. Ночью мужчина вышел проверить машину, но обнаружил её пропажу. Об этом сообщает УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.