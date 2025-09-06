В Италии прощаются со знаменитым на весь мир модельером

06 сентября 2025, 15:06

Милан прощается со знаменитым на весь мир модельером Джорджо Армани

Фото: РИА Новости/Александр Логунов

В Милане началось двухдневное прощание с итальянским модельером Джорджо Армани, сообщает телеканал Sky TG24 6 сентября.