В Италии прощаются со знаменитым на весь мир модельером
В Милане началось двухдневное прощание с итальянским модельером Джорджо Армани, сообщает телеканал Sky TG24 6 сентября.
Церемония проходит в выставочном пространстве Armani/Teatro при штаб‑квартире дома моды. У гроба уже образовалась очередь, и по желанию самого модельера первыми прощаются сотрудники компании.
Армани скончался 4 сентября на 91‑м году жизни, уточнили в доме моды: дизайнер ушёл из жизни в кругу близких и работал почти до конца. В 1974 году он показал первую коллекцию под собственным именем, в которую вошли классические мужские костюмы, а в 1975‑м вместе с партнёром Серджо Галеотти открыл Дом Giorgio Armani в Милане.
В 1980‑е бренд вышел на американский рынок, а в 1990‑е запустил онлайн‑продажи. Стиль Армани отличался сочетанием элегантности и простоты: он переосмыслил крой классического костюма и предложил новые, неожиданные сочетания.
Читайте также: