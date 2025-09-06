Скончался шестикратный обладатель Кубка Стэнли
Бывший вратарь сборной Канады и «Монреаль Канадиенс» Кен Драйден скончался в возрасте 78 лет. Об этом 6 сентября сообщает пресс‑служба клуба; причиной смерти назван рак.
Владелец и президент «Монреаля» Джефф Молсон отметил, что Драйден был не только выдающимся спортсменом, но и человеком высокой личности, чье наследие выходит за рамки спорта, и выразил соболезнования семье хоккеиста. Кен Драйден родился 8 августа 1947 года. На драфте НХЛ 1964 года его под общим 14‑м номером выбрал «Бостон», однако права на 16‑летнего игрока были обменяны в «Монреаль». За «Канадиенс» он выступал с 1970 по 1979 год и за это время выиграл шесть Кубков Стэнли (1971, 1973, 1976–1979) — рекорд среди вратарей, который он делит с соотечественником Жаком Плантом.
Драйден пять раз признавался лучшим голкипером сезона в НХЛ (1973, 1976–1979). По завершении игровой карьеры в 1979 году он был введён в Зал хоккейной славы в Торонто в 1983 году, а в 2007 году «Монреаль» вывел из обращения номер 29, под которым он выходил на лёд. Он также участвовал в Суперсерии 1972 года между сборными СССР и Канады, проведя четыре матча и начав первую встречу против советской команды, завершившуюся со счётом 7:3 в пользу СССР.
Вне льда Драйден занимал административные и политические позиции: в 1997 году он стал президентом «Торонто», покинул клуб в 2004 году, чтобы баллотироваться в парламент Канады. Он был депутатом от Либеральной партии с 2004 по 2011 год и в 2004–2006 годах возглавлял министерство социального развития.
Читайте также: