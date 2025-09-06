Скончался шестикратный обладатель Кубка Стэнли

06 сентября 2025, 12:23

Шестикратный обладатель Кубка Стэнли Кен Драйден умер на 79-м году жизни

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

Бывший вратарь сборной Канады и «Монреаль Канадиенс» Кен Драйден скончался в возрасте 78 лет. Об этом 6 сентября сообщает пресс‑служба клуба; причиной смерти назван рак.