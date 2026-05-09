Трамп сравнил опасность COVID-19 и хантавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские специалисты пристально изучают хантавирус. По его словам, по своей природе он сложнее COVID‑19.
Выступая перед журналистами у Белого дома, глава государства заверил, что ситуация находится под контролем. Хантавирус хорошо знаком ученым и, в отличие от COVID‑19, он не так легко передается от человека к человеку.
«Они очень хорошо знают этот вирус. Он существует уже давно, он не такой простой, как ковид, но посмотрим. Мы изучаем его очень пристально. У нас есть отличные специалисты, которые им занимаются», — подчеркнул Трамп.Ранее Всемирная организация здравоохранения подтвердила шесть случаев заражения хантавирусом. Один из них зарегистрирован в Испании.