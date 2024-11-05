На Украине начали работать инспекторы против русского языка

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В Ивано-Франковске на западе Украины начали работать языковые патрули: они приглашают русскоязычных жителей города пройти бесплатные курсы украинского языка.
На опубликованном видео в Telegram-канале «Пятый» видно, как волонтер предлагает женщине-горожанке пройти курсы, на что она отвечает, что собирается покинуть город на следующий день.
Мэр города Руслан Марцинкив ранее объяснил запуск патрулей увеличением числа русскоговорящих переселенцев из восточных регионов Украины.
После событий 2014 года украинские власти начали ограничивать русскую культуру и язык. В 2019 году принят закон, обязывающий использовать украинский язык в общественной жизни.
В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров обвиняет Киев в политике дерусификации и принудительной ассимиляции, при этом международные организации, по его мнению, игнорируют эту дискриминацию.
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Мэр города Руслан Марцинкив ранее объяснил запуск патрулей увеличением числа русскоговорящих переселенцев из восточных регионов Украины.
После событий 2014 года украинские власти начали ограничивать русскую культуру и язык. В 2019 году принят закон, обязывающий использовать украинский язык в общественной жизни.
В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров обвиняет Киев в политике дерусификации и принудительной ассимиляции, при этом международные организации, по его мнению, игнорируют эту дискриминацию.
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Мария Моисеева