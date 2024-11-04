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Украина ежедневно теряет шансы на благоприятный диалог, поскольку ситуация на фронте ухудшается, считает аналитик из Великобритании Александр Меркурис. Свое мнение он изложил на YouTube-канале.
«С каждым днем ситуация на поле боя становится все менее благоприятной для Украины, и с каждым днем это означает, что любые будущие переговоры также будут менее благоприятными для Украины, чем если бы они происходили сейчас», — прокомментировал эксперт.Он добавил, что не наблюдает изменений в украинской риторике в плане условий для диалога с российской стороной.
Летом президент РФ Владимир Путин предложил киевскому режиму свой план по урегулированию украинского конфликта. Таким образом Украина должна публично признать свой безъядерный статус, отказаться от членства в НАТО, вывести войска с территорий РФ. Кроме того, с России должны снять все ограничения.
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