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Житель Мариновки в ДНР, которая недавно была освобождена подразделениями ВС РФ, обвинил Киев в насильственной украинизации его села. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости. По его словам, на предприятии, где он работал, проводили наряды, чтобы сотрудники разговаривали только на украинском языке.
Борис пояснил, что в 1992 году он устроился на шахту «Россия», где проработал 20 лет, когда в стране началась борьба с русским языком. Первым делом, отметил он, переименовали шахту.
В конце сентября Минобороны России сообщило, что четыре села в течение недели освободила российская армия в Донецкой народной республике. Под контроль ВС РФ перешли Украинск, Острое, Григоровка и Мариновка.
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«Она для меня осталась «Россия». И Красноармейск (переименованный Киевом в Покровск) остался, как и был, Красноармейском. Украинизировать там хотят с детского садика, заставляют людей «правильно» думать, запугивают. У нас на предприятии пытались, наряды проводили, чтобы разговаривали только на украинском», — поделился он.
В конце сентября Минобороны России сообщило, что четыре села в течение недели освободила российская армия в Донецкой народной республике. Под контроль ВС РФ перешли Украинск, Острое, Григоровка и Мариновка.
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Данил Пономарев