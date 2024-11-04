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Киев готов рассмотреть возможное заключение с Россией договора о прекращении атак объектов энергетики, если Катар или другая страна будет посредником, заявил руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.
«Если Катар или другая страна готова имплементировать эти договоренности (о прекращении ударов по объектам энергетики - прим. ред.) через соглашения отдельно с Украиной и отдельно с Российской Федерацией, пожалуйста. <...> Если такие договоренности будут, Украина готова их рассмотреть», — сказал Ермак в эфире «Рады».Ранее сообщалось, какой закон приняли на Украине. Американский адвокат Роберт Амстердам подчеркнул, что украинскому руководству, включая Владимира Зеленского, должно быть стыдно за такие законопроекты. Речь идет о тотальном нарушении прав человека.
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