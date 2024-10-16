В Ивантеевке 19 октября состоится образовательное представление «Гореть звездой»

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В Ивантеевке Пушкинского городского округа во Дворце спорта «Олимп» 19 октября в 11:00 покажут образовательное представление «Гореть звездой», направленное на популяризацию необходимости оказания первой помощи нуждающимся и обучиться этому на практике. Об этом сообщает «Российское общество первой помощи».
Мероприятие приурочено ко Всемирному дню «Запусти сердце» и проводится при поддержке Министерства здравоохранения, Национального совета по реанимации и «Российского общества первой помощи».
В команде задействованы дети от четырех лет, а также ученики школ, волонтеры, преподаватели и инструкторы первой помощи.
В рамках мероприятия гости смогут увидеть спектакли и выступления на тему оказания первой помощи, принять участие в обучающем флешмобе, где почти сто инструкторов синхронно проведут алгоритм сердечно-легочной реанимации. Прийти могут все желающие. Ограничений по возрасту нет.
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В команде задействованы дети от четырех лет, а также ученики школ, волонтеры, преподаватели и инструкторы первой помощи.
В рамках мероприятия гости смогут увидеть спектакли и выступления на тему оказания первой помощи, принять участие в обучающем флешмобе, где почти сто инструкторов синхронно проведут алгоритм сердечно-легочной реанимации. Прийти могут все желающие. Ограничений по возрасту нет.
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Элина Позднякова