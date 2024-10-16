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В Ивантеевке 19 октября состоится образовательное представление «Гореть звездой»

16 октября 2024, 11:39
Фото: iStock/stefanamer

Фото: iStock/stefanamer

В Ивантеевке Пушкинского городского округа во Дворце спорта «Олимп» 19 октября в 11:00 покажут образовательное представление «Гореть звездой», направленное на популяризацию необходимости оказания первой помощи нуждающимся и обучиться этому на практике. Об этом сообщает «Российское общество первой помощи».
Мероприятие приурочено ко Всемирному дню «Запусти сердце» и проводится при поддержке Министерства здравоохранения, Национального совета по реанимации и «Российского общества первой помощи».

В команде задействованы дети от четырех лет, а также ученики школ, волонтеры, преподаватели и инструкторы первой помощи.



В рамках мероприятия гости смогут увидеть спектакли и выступления на тему оказания первой помощи, принять участие в обучающем флешмобе, где почти сто инструкторов синхронно проведут алгоритм сердечно-легочной реанимации. Прийти могут все желающие. Ограничений по возрасту нет.

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В России хотят изменить госгарантии оказания бесплатной медпомощи
16 октября 2024, 11:15

Фото: iStock/megaflopp

В России собираются внести изменения в государственные гарантии предоставления бесплатной медицинской помощи. Об этом пишет РБК.
Отмечается, что Минздрав России впервые выступил с инициативой установить нормативные объёмы посещений центров здоровья в профилактических целях. В частности, в предстоящем году планируется охватить 5% работающего населения, что составляет порядка 3,2 миллиона россиян. На реализацию данных целей собираются выделить 4,4 миллиарда рублей.

Сейчас производится общественное обсуждение проекта изменений госгарантий. В его рамках определяются нормы финансирования из средств ОМС на одну услугу, а также перечень и количество услуг, которые может получить средний застрахованный по полису.

Предварительно, проект предполагается увеличение госгарантий на 17,6% по сравнению с этим годом.

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В Павловском Посаде провели благотворительный аукцион осенних заготовок
16 октября 2024, 10:54

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Ежегодный благотворительный аукцион осенних заготовок «Вклад ветеранов в Победу над укрофашизмом» состоялся в Центральной библиотеке Павловского Посада, на нём удалось собрать более 60 тысяч рублей, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
На аукционе можно было приобрести домашние соленья, варенья, компоты, а также свежие овощи и вышивку. Все лоты подготовили ветераны округа. Участие в мероприятии принял первый заместитель главы муниципалитета Филипп Ефанов.

«Хочу поблагодарить всех неравнодушных людей, кто сегодня внес свой вклад в помощь нашим бойцам. Победа будет за нами!» — написал Филипп Ефанов по итогам аукциона на своей странице в соцсетях.
Вырученные на аукционе средства переведут на счёт акции «Своих не бросаем» и направят на закупку гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.

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#сво
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«Ощутимый рост»: Депутат Бессараб рассказала про увеличение суммы пособия для семей
Депутат Бессараб: максимальная сумма пособия в 2025 году составит 172 тысячи рублей в месяц
16 октября 2024, 10:52

Фото: istock/NataliaDeriabina

Пособие по временной нетрудоспособности по беременности и родам вырастет в два раза в 2025 году по сравнению с 2023 годом, в сравнении с 2024 годом выплата увеличится в 1,4 раза.
Получателей по временной нетрудоспособности по беременности и родам в 2025 году ожидается примерно 11 миллионов. Также есть семьи с детьми, имеющие право на единое пособие, которое выплачивается в размере от 50% до 100% прожиточного минимума на ребенка.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Радио 1» сообщила, что максимальная сумма пособия в 2025 году составит 172 тысячи рублей в месяц, а пособие при беременности и родам при нормальном течении беременности — 140 дней родового отпуска — 794 тысячи рублей.

«Действительно, рост ощутимый. Это очень важно, потому что мы увеличиваем предельную величину базы для исчисления страховых взносов. Эти деньги идут не просто в бюджет, а на людей, чтобы они могли восстановить свое здоровье. Чтобы мамы могли спокойно ухаживать за ребенком», — сказала эксперт.

По ее словам, это беспрецедентный рост, потому что другие пособия растут в зависимости от роста прожиточного минимума ребенка в соответствующем регионе, но получают его семьи с более, чем десятью миллионами детей в России.

«Детский бюджет на трехлетку запланирован в расчете порядка десяти триллионов рублей. С 1 февраля материнский семейный капитал вырастет, но по проценту инфляции — на 7,3 %», — рассказала член комитета Госдумы по труду.

Она дополнила, что это одна из тех социальных гарантий, которые являются первыми в получении семейной России.

«Сначала становятся родителями, получают первую выплату по беременности и родам, потом выплату по рождению ребенка, она вырастает ежегодно, а потом пособие по уходу за ребенком. Мамы могут получать пособия до полутора лет и при этом работать, пособия не прекращается. Мы стараемся гибче приходить к запросу молодых родителей. Ну и важно, что мы повышаем не только пособия для семей с детками, но и все социальные гарантии и льготы для людей», — заключила Бессараб.

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#лдпр
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Серпуховские школьники приняли участие в экологических акциях
16 октября 2024, 10:43

Фото: iStock/Anton Novikov

Участие в экологических акциях по сбору вторсырья приняли во время прошедших каникул ребята из труппы театра «МаскаРад» серпуховского Центра внешкольной работы, сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
«Ребята не ограничились исключительно театральными занятиями, они также активно участвовали в экологических акциях по сбору макулатуры и использованных батареек. Это помогло им осознать, что внести свой вклад в защиту природы может каждый», — говорится в сообщении.
Отмечается, что участие в экологических акциях не помешало школьникам активно работать над созданием новых театральных постановок, что способствовало не только их творческому развитию, но и укрепило дружеские связи в коллективе.

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#серпухов
#школьники
#экологическая акция
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Умер британский генерал, отказавшийся блокировать российских миротворцев
Умер генерал, отказавшийся идти против миротворцев РФ в Приштине в 1999 году
16 октября 2024, 10:29

Фото: iStock/Boris Ipatov

Генерал ВС Великобритании Майк Джексон, отказавшийся блокировать российских миротворцев в аэропорту Приштины в 1999 году, умер на 80-м году жизни. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph, ссылаясь на заявление Минобороны страны.
В материале издания отмечается, что с 1997 по 2000 год он находился на посту главы Объединённого корпуса быстрого реагирования НАТО, где подчинялся американскому генералу Уэсли Кларку.

В 1999 году Джонсон командовал силами НАТО в Косово, где отказался выполнять приказ командования о блокировке российских миротворцев, которым удалось совершить успешный марш-бросок по установлению контроля над аэропортом в Приштине. Тогда военный заявил Кларку, что по его прихоти не собирается начинать Третью мировую войну.

Напомним, что в 1999 году вспыхнул вооружённый конфликт между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовиками Сербии. Это привело к бомбардировкам силами НАТО Союзной республики Югославия (Сербия и Черногория). Данная операция была предпринята без одобрения со стороны Совбеза ООН. Авиаудары НАТО длились с 24 марта по 10 июня 1999 года.

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Стартовал онлайн-опрос для молодых предпринимателей о возможностях развития бизнеса
16 октября 2024, 10:27

Фото: iStock/BartekSzewczyk

В России проходит онлайн-опрос для молодых предпринимателей, который поможет лучше узнать их мнение об условиях, возможностях и перспективах реализации своего бизнеса.
Всероссийское социологическое исследование молодых предпринимателей проводит ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам» совместно с Центром социологических исследований «14-35» Государственного университета управления.

Опрос можно пройти по ссылке до 21 октября. Он не займет более 15 минут. Результаты помогут повысить эффективность развития молодёжного предпринимательства в России.

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Жительница Жуковского получила награду за помощь участникам СВО и их семьям
16 октября 2024, 10:02

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский

Руководительницу Жуковского отделения Комитета семей воинов Отечества Наталию Утину наградили благодарственным письмом за вклад в работу комитета и оказание помощи участникам специальной военной операции и их семьям, сообщает пресс-служба городского округа Жуковский.
«Вручение награды состоялось в ходе третьего форума форуме Комитета семей воинов Отечества «Надежный тыл – залог победы». Помимо Наталии Уткиной, от Жуковского в форуме приняла участие её заместительница Дина Тушникова. Благодарственное письмо вручила глава Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова», — говорится в сообщении.
Форум собрал жён, матерей и сестёр участников СВО из 57 регионов России. Главной темой обсуждения стала помощь бойцам — от передачи гуманитарных грузов до оказания правовой и психологической поддержки.

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#жуковский
#сво
#помощь
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В Жуковском простились с настоятелем Преображенского храма Пантелеймоновского прихода
16 октября 2024, 10:00

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

В Жуковском прошла церемония прощания с протоиереем Николаем Струковым, почётным настоятелем Преображенского храма Пантелеймоновского прихода. Жители города собрались в храме Преображения Господня, чтобы попрощаться с выдающимся человеком и духовным лидером города, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Для многих наших жителей он был непререкаемым авторитетом, человеком, который помогал всякому, кто нуждался в его помощи. Отец Николай умел успокаивать и лечить души, был внимателен не только к своим прихожанам, но и ко всем, кто обращался к нему за советом или поддержкой. Он оставил в душах нескольких поколений жуковчан – свет, надежду, доброту и любовь к жизни. Светлая память. Царствия Небесного», — сказал глава Жуковского Борис Аубакиров.

Благодаря усердию и неиссякаемой энергии отца Николая в Жуковском появился крупный храмовый комплекс, состоящий из трёх церквей — Пантелеимоновской, Иверской и Преображения Господня.

В районе Глушилы в 1998 году приход восстановил деревянный Иоанно-Предтеченский храм, разрушенный в 40-х годах прошлого века. При содействии администрации он инициировал строительство первого в Московской области общеобразовательного учреждения с этнокультурным компонентом на русском языке.

В приходской воскресной школе были созданы музеи города Жуковский, авиации, русского народного быта и народных ремёсел. Также здесь работают технические кружки для детей.

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#церковь
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Красногорские молодогвардейцы провели урок вежливости в детском саду
16 октября 2024, 09:44

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Урок вежливости провели для воспитанников детского сада члены организации «Молодая Гвардия Единой России» в Красногорске, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Сначала молодогвардейцы спросили малышей, что они знают о вежливости. Ребята живо откликнулись на это и рассказали, как нужно себя вести и разговаривать, чтобы это было вежливо. Затем молодогвардейцы раздали детям «ладошки», на которых были написаны слова вежливости: «спасибо», «пожалуйста», «здравствуйте» и «до свидания», и с их помощью ребята учились вежливо здороваться и прощаться, просить и благодарить», — говорится в сообщении.
Воспитатели сказали, что занятие было очень интересным для детей и помогло воспитанникам детсада усвоить «волшебные слова» и правила поведения.

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#красногорск
#детский сад
#молодая гвардия
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