В Ивантеевке капитально отремонтируют детсад

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Капитальный ремонт планируется провести в дошкольном отделении школы №7 города Ивантеевка Пушкинского округа, в настоящее время подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и капитально отремонтировать двухэтажное здание детского сада общей площадью более 920 квадратных метров, построенное в 1962 году. Подрядчик также обязан будет поставить всё оборудование, необходимое для эксплуатации такого объекта», — говорится в сообщении.Детский сад расположен по адресу: город Ивантеевка, Задорожная улица, дом №13. Капремонт должен быть завершён в 2025 году.
Начальная цена лота составляет 123 миллиона 545 тысяч 730 рублей 31 копейку. Заявки принимаются до 11 ноября.
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