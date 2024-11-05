В Коломне открылся после капремонта стадион «Авангард»

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Капитальный ремонт стадиона «Авангард» завершился в Коломне, торжественное открытие обновлённого спортивного объекта состоялось 4 ноября, сообщают пресс-служба Минспорта и Минстройкомплекса Московской области.
Глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абарёнов отметил, что капремонт стадиона, построенного в 1958 году, проводился по программе губернатора региона Андрея Воробьёва.
Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский добавил, что стадион оснащён современной системой освещения, благодаря чему можно тренироваться в тёмное время суток. Он также сообщил, что трибуны вмещают до 6 тысяч зрителей.
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«В рамках капитального ремонта стадион оборудовали футбольным полем с искусственным газоном и подогревом, новым легкоатлетическим ядром и двумя волейбольными площадками. Обновлён также универсальный спортзал с тренажёрами и беговой зоной», — сказал Дмитрий Абарёнов.
Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский добавил, что стадион оснащён современной системой освещения, благодаря чему можно тренироваться в тёмное время суток. Он также сообщил, что трибуны вмещают до 6 тысяч зрителей.
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Лев Каштанов