В Коломне открылся после капремонта стадион «Авангард»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина резко высказалась о канадской фигуристке Меган Дюамель, которая предложила ужесточить правила для сменивших гражданство российских атлетов. Об этом информирует «ВсеПроСпорт».