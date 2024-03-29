В Ивантеевском лесопитомнике открывается весенний сезон продаж

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Весенний сезон продаж откроется в подмосковном Ивантеевском лесопитомнике 8 апреля, покупатели смогут прибрести саженцы плодовых и декоративных растений, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Ивантеевский лесопитомник — опытный производитель сеянцев и саженцев, ассортимент весьма велик. Здесь закупают саженцы не только для дачных участков и придомовых территорий. Именно в Ивантеевском лесопитомнике выводят саженцы, которыми потом озеленяют скверы и парки Подмосковья», — отметила глава министерства Наталья Адигамова.В этом году лесопитомник предлагает широкий выбор декоративных кустарников, включая разные сорта сирени, чубушника и гортензии. Кроме того, здесь можно купить саженцы яблонь «золотой коллекции» селекционера С.И. Исаева, а также различные сорта фундуков, декоративные хвойные деревья и шаровидную иву.
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