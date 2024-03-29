В Московской области открылся весенний грибной сезон

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Несмотря на то, что далеко не везде в Подмосковье сошёл снег, в регионе стали появляться первые весенние грибы. Об этом рассказали в пресс-службе Комлесхоза Московской области со ссылкой на сообщения из лесничеств.
«В луховицких лесах уже встречается саркосцифа австрийская. Она обычно растёт по краю леса на солнечной стороне, где оттаяла земля и побежали ручьи. В Ленинском округе обнаружены строчки гигантские. А предстоящие тёплые выходные могут порадовать грибников урожаем сморчков», – отметили в Комлесхозе.Там напомнили, что правила сбора весенних грибов не отличаются от летних или осенних.
«Если есть хоть небольшая доля сомнения в правильности выбора гриба, не срезайте его. Не пробуйте подозрительные грибы на вкус. В лес возьмите с собой заряженный телефон, компас. Лучше не ходить по грибы одному. Кроме того, следует сообщить родным, в каком районе вы будете находиться. Не разводите костры и не разоряйте муравейники», – сказали в ведомстве.В Комлесхозе добавили, что лучшая ёмкость для сбора грибов – плетёная корзинка, пропускающая воздух. А вот в целлофановых пакетах грибы быстро ломаются и чернеют.
Читайте также:
Жителей Подмосковья призвали подкармливать белок
В подмосковном Минэкологии предостерегли от сбора первоцветов
В Подмосковье заметили скопления снежных блох
Лора Луганская