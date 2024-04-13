Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Израиле отменили занятия во всех учебных заведениях

В Израиле отменили занятия во всех учебных заведениях

ЦАХАЛ: в Израиле отменят все занятия в учебных заведениях
13 апреля 2024, 22:31
Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

В Израиле на ближайшие несколько дней отменены все занятия в учебных заведениях страны. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Такие меры были введены на фоне изменений в инструкции Управления тыла страны.

Ранее власти США предупредили о возможном нападении Ирана на Израиль. По данным страны, это может произойти утром 14 апреля.



Ранее ЦАХАЛ и разведка «Моссад» утвердили планы ответной атаки в случае нападения Ирана на Израиль. Также была усилена координация ВС Израиля и ВС США. Службы безопасности в настоящее время готовятся к возможному иранскому удару, который будет нанесён в ответ на обстрел ЦАХАЛ иранского посольства в Сирии.

Читайте также:

Израиль пригрозил Ирану последствиями за дальнейшую эскалацию ситуации

СМИ: Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана в ближайшие время

МИД РФ: Лавров решительно осудил удар Израиля по иранскому посольству в Сирии
#израиль
#учёба
#меры
#обстрел
#удар
#цахал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье снесли единственный в России храм Православной церкви Украины
13 апреля 2024, 21:12

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

В Подмосковье снесли единственный в России храм Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом в соцсетях написал его бывший настоятель митрополит ПЦУ Адриан (Старина).
Отмечается, что храм в подмосковном Ногинске был снесён 11 апреля.

Митрополит уточнил, что решение о сносе храма было принято Ногинским районным судом ещё в 2016 году. Тогда он относился к Украинской православной церкви Киевского патриархата, которая затем вошла в состав ПЦУ. Однако действия по решению суда не предпринимались несколько лет до апреля этого года.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что священники раскольнической ПЦУ будут страшно наказаны Богом за свои деяния, в том числе, за святотатство.

Читайте также:

«Разделить и разрушить православную Русь»: Священники ПЦУ предстанут перед божьим судом

Роскомнадзор заблокировал сайт ПЦУ на территории РФ за запрещённый контент

В Волынской области раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ
#подмосковье
#ногинск
#украина
#церковь
#снос
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Роскосмос» опубликовал новый снимок паводка в Оренбургской области
13 апреля 2024, 19:01

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Госкорпорация «Роскосмос» показала новый снимок продвижения паводка по Оренбургской области. Кадры опубликованы в Telegram-канале корпорации.
Отмечается, что фото были сделаны с помощью спутников «Канопус-В» и «Метеор-М». В корпорации подчеркнули, что продолжают следить за происходящим.


Сегодня, 13 апреля стало известно, что вода начала заходить на улицы нескольких сел Притобольного района Курганской области. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Прорыв дамбы в оренбургском Орске
Прорыв дамбы в оренбургском Орске

Напомним, 5 апреля, в Орске прорвало дамбу, защищавшую город от Урала. Через день дамбу прорвало в еще одном месте, а утром 7 апреля вода достигла Оренбурга, что привело к эвакуации населения.

Читайте также:

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов

В Оренбуржье ущерб бизнесу от паводка составляет более 10 млрд рублей

Уровень воды в Каминском Курганской области вырос на 140 сантиметров
#вода
#фото
#город
#ущерб
#паводок
#роскосмос
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье стартовал новый поисковый сезон «Вахта памяти 2024»
13 апреля 2024, 17:54

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО

Торжественная церемония открытия нового поискового сезона «Вахта памяти 2024» состоялась на территории крупнейшего военного мемориала России «Пантеон защитников Отечества» Минобороны РФ в городском округе Мытищи, об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Сегодня в поисковых отрядах Московской области работает свыше 3 тысяч человек. В прошлом году они провели 300 экспедиций в местах сражений Великой Отечественной войны, в том числе более 100 – на территории Подмосковья. Благодаря им в области были найдены и с почестями преданы земле останки 210 человек, удалось установить имена 48 защитников Родины. Хочется сказать большое спасибо нашим поисковикам, которые помогают сквозь время проносить память о Героях и рассказывать детям об их подвиге», — с такой речью на церемонии выступила министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

В настоящий момент на территории Подмосковья действует 113 поисковых отрядов и 12 поисковых объединений.

Как отметил исполняющий обязанности Директора Департамента Министерства обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов, новый поисковой сезон стартует в апреле.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО
Отличившиеся бойцы и командиры поисковых отрядов Подмосковья были отмечены знаками отличия Министерства информационных и социальных коммуникаций региона «За верность поиску» и наградами Министерства обороны РФ.

Для гостей и участников церемонии открытия «Вахты памяти 2024» провели экскурсии и тематические мастер-классы, кроме того, все желающие смогли принять участие в создании сада Памяти «Герои нашего времени».

Читайте также:

2,6 тыс. переселенцев из аварийных домов в Подмосковье обратились за сертификатами

В Подмосковье зафиксировали 85 случаев укусов клещей

В Подмосковье открыли почти 70 центров тестирования ГТО
#московская область
#минобороны рф
#поиски
#великая отечественная война
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На борту захваченного иранским КСИР судна находилось 25 членов экипажа
13 апреля 2024, 17:04

Фото: iStock/aytugaskin

На борту захваченного иранскими боевиками грузового судна находятся 25 членов экипажа. Об этом сообщили в пресс-службе судоходной компании MSC.
Ранее сообщалось, что иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в Ормузском проливе захватил следовавшее под флагом Португалии израильское судно MSC Aries.

В компании сообщили, что на борту находятся 25 человек. Ведётся активное сотрудничество компании с властями, чтобы обеспечить их безопасность и возвращение судна.

Глава израильского МИД Исраэль Кац ранее призвал Евросоюз признать КСИР террористической организацией за захват судна израильской компании Zodiac Maritime.

Читайте также:

Иранский КСИР захватил судно MSC Aries в Ормузском проливе

Хуситы сообщили об операциях против судов США, Британии и Израиля

WSJ: Иран вел с Суданом переговоры о создании военно-морской базы
#судно
#иран
#море
#безопасность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мобильное приложение МКБ оказалось недоступно для скачивания в App Store
13 апреля 2024, 16:49

Фото: iStock/bedo

Мобильное приложение Московского кредитного банка (МКБ) недоступно для скачивания в App Store для устройств на операционной системе iOS. Об этом говорится в Telegram-канале банка.
Отмечается, что все предыдущие версии приложения продолжают работать в штатном режиме. В МКБ порекомендовали пользователям не удалять ранее установленные версии, а также отключить автоматическое обновление приложений на телефоне.

В банке добавили, что специалисты МКБ делают все необходимое, чтобы клиенты как можно скорее «смогли скачивать приложение привычным и удобным способом».

Напомним, МКБ в попал в санкционный список США и Европейского союза, его приложение уже удалялось из магазинов приложений AppStore и Google Play.

Читайте также:

Из App Store удалили несколько популярных приложений

Российские производители предложили запретить параллельный импорт электроники

На Ивлееву снова подали в суд с многомиллионным иском
#сша
#приложения
#специалисты
#клиенты
#производители
#банк
#apple
#телефон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Ивлееву снова подали в суд с многомиллионным иском
Mash: c блогерши Ивлеевой хотят взыскать 23 млн руб. из-за не открывшегося бара
13 апреля 2024, 16:13

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

ООО «Депо» подало иск о привлечении к ответственности против блогерши Насти Ивлеевой и ее экс-бизнес-партнера Дмитрия Аникина из-за не открывшегося бара. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что сумма взыскания составляет 23 миллиона рублей. По данным источника, иск подали в феврале текущего года.

В настоящее время судебный процесс между «Депо» и Ивлеевой уже осуществляется из-за неоплаченной аренды, требуя выплатить 7,1 млн рублей.

Ивлеева основала «Капельницу-групп» несколько лет назад, чтобы открыть бар. Причина несостоявшегося открытия заведения остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что блогера Дмитрия Портнягина доставили на допрос в СК по Московской области.

Читайте также:

Суд в Москве принял к рассмотрению дело о разделе имущества блогера Лерчек с мужем

Блогера Дмитрия Портнягина доставили в отдел СК по Московской области

Стали известны подробности о состоянии Юрия Куклачёва
#суд
#дело
#ск
#бар
#блогер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд в Москве принял к рассмотрению дело о разделе имущества блогера Лерчек с мужем
13 апреля 2024, 15:38

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Симоновский суд Москвы зарегистрировал иск о разделе имущества разводящихся блогера Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных. Данные опубликованы на официальном сайте суда.
По информации источника, дело распределено судье, дата первого заседания еще не назначена. В марте этого года супруги подали в мировой суд заявление о расторжении брака.

Ранее сообщалось, что супруги Чекалины не живут вместе с января 2024 года.

Напомним, в марте 2023 года на Лерчек и ее мужа возбудили уголовное дело за уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица. Однако, уже в конце того же года Валерия Чекалина выплатила все долги, после чего уголовное дело было прекращено.

Читайте также:

Блогерша Лерчек променяла мужа на фитнес-тренера

Уголовное дело о неуплате налогов против блогера Лерчек прекращено

Родители продали школьницу в сексуальное рабство язычнику за квартиру в Петербурге
#суд
#дело
#долги
#фитнес
#супруги
#заявление
#развод
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Блогера Дмитрия Портнягина доставили в отдел СК по Московской области
13 апреля 2024, 13:07

Фото: iStock/Atstock Productions

Блогера Дмитрия Портнягина доставили на допрос в СК по Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, ранее сам блогер заявлял, что находится в зоне проведения специальной военной операции. Примечательно, что накануне допроса Портнягины полностью возместили ущерб.

12 апреля в Ростовской области задержали российского блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина. 11 апреля сотрудники полиции прибыли с обысками в бизнес-клуб Club 500 и банный комплекс Siberia, которые принадлежат Портнягину. Правоохранители задержали бизнесмена и его жену.

Портнягин и его супруга обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег. В период с 2018 по 2020 год они не внесли в казну 124 миллиона рублей в виде налогов.

Читайте также:

Популярного российского блогера задержали в Ростовской области

Блогер Портнягин с женой возместили ущерб от неуплаты налогов и отмывания денег

В Сиднее мужчина напал с ножом на посетителей ТЦ, сообщается о шести погибших
#бизнес
#комплекс
#клуб
#мужчина
#операции
#блогер
#сотрудники
#ущерб
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Юрий Куклачёв: Биография, юбилейный концерт в «Вегасе» и инфаркт
Дрессировщик Куклачёв находится в тяжёлом состоянии после обширного инфаркта
13 апреля 2024, 12:29

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Самого известного в России дрессировщика кошек, Народного артиста РСФСР Юрия Куклачёва экстренно госпитализировали с инфарктом.
О самых ярких фактах биографии Куклачёва и его проблемах со здоровьем расскажет редакция сайта «Радио 1».

Биография


Куклачёв родился 12 апреля 1949 года в селе Подрезково Химкинского района Московской области в семьей простых рабочих. Будущий народный артист с детства мечтал стать клоуном и после окончания школы в течение семи лет каждый год пытался поступить в цирковое училище, но безуспешно.

В 1963 году Куклачёв поступил в московское профессионально-техническое училище № 3, где учился на печатника. Однако, своей детской мечте Куклачёв не изменил и по вечерам приходил на занятия в народный цирк при Доме культуры «Красный Октябрь».

В 1967 году он стал лауреатом Всесоюзного смотра художественной самодеятельности. Талант юного клоуна был замечен на заключительном концерте, который труппа давала в театре на Цветном бульваре. После этого Куклачёва всё же пригласили в Государственное училище циркового и эстрадного искусства, после окончания которого его приняли на службу в Союзгосцирк.

Кошки Куклачёва


Сперва Куклачёв представал перед публикой в образе простодушного клоуна-скомороха в русской народной рубахе. Он жадно искал ту изюминку, которая будет отличать его от других артистов.

Первая кошка появилась в номерах Куклачёва совершенно случайно. На гастролях он обнаружил бездомного котёнка, назвал его Кутькой и решил оставить себе. Наблюдая за поведением хвостатого, Куклачёв решил попробовать обучить его цирковым трюкам. Позже труппа клоуна стала пополняться другими кошками, а некоторое время спустя к ней присоединилась и мальтийская болонка.
Фото: РИА Новости/Андрей Соломонов
Номера с животными принесли Куклачёву всесоюзную славу и множество значимых наград. В 1976 году в Канаде ему вручили награду «Золотая корона клоунов» и диплом «За гуманное отношение к животным и пропаганду гуманизма». В 1980 году Куклачёв был удостоен премии Ленинского комсомола и почётного звания «Заслуженный артист РСФСР». В 1985 году на престижном Международном цирковом фестивале в Монте-Карло Юрий Куклачёв был удостоен второй награды — «Серебряного клоуна». В 1986 году, после выпуска программы «Цирк в моём багаже» Юрию Куклачёву было присвоено почётное звание «Народный артист РСФСР».

Театр кошек Куклачёва


В 1990 году мэрия Москвы передала Куклачёву здание бывшего кинотеатра «Призыв», где артист открыл свой частный театр кошек. К слову, этот театр стал первым подобным заведением в мире, поскольку кошки считаются животными, которые очень трудно поддаются дрессировке.

В 2005 году «Театр кошек Куклачёва» приобрёл статус государственного. За свою 34-летнюю историю в театре было поставлено множество полюбившихся публике спектаклей, а его бессменным руководителем остаётся Куклачёв.

Юбилейный концерт Куклачёва в «Вегас Сити Холле»


12 апреля в концертном зале «Вегас Сити Холл» состоялось представление «Жемчужная нить», приуроченное к 75-летнему юбилею Куклачёва. Во время выступления артисту, внезапно, стало плохо. Прямо из «Вегаса» его госпитализировали в больницу.

Концерт всё же продолжился. Публику развлекали дети Куклачёва.

В разгар шумихи со спектакля сбежала любимая кошка Куклачёва. Питомца до сих пор не могут найти.

Инфаркт и операция Куклачёва


Несколько лет назад в ходе внепланового осмотра у Куклачёва обнаружили злокачественное новообразование в кишечнике. Ещё тогда артист составил завещание, распределив наследство между детьми.

Вечером 12 апреля стало известного, что Куклачёва экстренно госпитализировали с юбилейного концерта в больницу, где у артиста подтвердились подозрения на обширный инфаркт.

Как сообщил директор Большого московского цирка Эдгард Запашный, Куклачёву провели трёхчасовую операцию. Сейчас состояние артиста остаётся тяжёлым, но стабильным.

Читайте также:

Запашный: Юрий Куклачёв находится в тяжёлом, но стабильном состоянии

Куклачёв пообещал грандиозное шоу к своему юбилею

Подозрения на инфаркт у Михаила Боярского не подтвердились
#инфаркт
#артист
#театр
#кошки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф