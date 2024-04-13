В Израиле отменили занятия во всех учебных заведениях

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В Израиле на ближайшие несколько дней отменены все занятия в учебных заведениях страны. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Такие меры были введены на фоне изменений в инструкции Управления тыла страны.
Ранее власти США предупредили о возможном нападении Ирана на Израиль. По данным страны, это может произойти утром 14 апреля.
Ранее ЦАХАЛ и разведка «Моссад» утвердили планы ответной атаки в случае нападения Ирана на Израиль. Также была усилена координация ВС Израиля и ВС США. Службы безопасности в настоящее время готовятся к возможному иранскому удару, который будет нанесён в ответ на обстрел ЦАХАЛ иранского посольства в Сирии.
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Ранее власти США предупредили о возможном нападении Ирана на Израиль. По данным страны, это может произойти утром 14 апреля.
Ранее ЦАХАЛ и разведка «Моссад» утвердили планы ответной атаки в случае нападения Ирана на Израиль. Также была усилена координация ВС Израиля и ВС США. Службы безопасности в настоящее время готовятся к возможному иранскому удару, который будет нанесён в ответ на обстрел ЦАХАЛ иранского посольства в Сирии.
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Анастасия Чинкова