Израиль пригрозил Ирану последствиями за дальнейшую эскалацию ситуации

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Иран столкнётся с последствиями, если будет продолжать эскалацию ситуации в регионе, с таким заявлением выступил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.
«Иран столкнётся с последствиями за решение пойти на дальнейшую эскалацию ситуации. Израиль находится в состоянии повышенной готовности», — пригрозил Хагари.
Напомним, ранее стало известно, что Военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе. Захваченное судно, которое шло под флагом Финляндии, связывают с израильской компанией Zodiac Maritime бизнесмена Эяла Офера. Сейчас оно направляется в территориальные воды Ирана.
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Евгения Парфентьева