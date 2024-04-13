Израиль пригрозил Ирану последствиями за дальнейшую эскалацию ситуации

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев написал в своем Telegram-канале, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не удастся продавить свои условия по урегулированию конфликта на саммите в Швейцарии по Украине.

Ранее пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что подготовительные работы к проведению мирной конференции в Украине ведутся в стране. По его словам, Швейцария выразила готовность принять у себя первую конференцию высокого уровня по теме мира в Украине по просьбе Киева. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов заявил, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине.