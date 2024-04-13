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Израиль пригрозил Ирану последствиями за дальнейшую эскалацию ситуации

13 апреля 2024, 15:09
Фото: iStock/Zeferli

Фото: iStock/Zeferli

Иран столкнётся с последствиями, если будет продолжать эскалацию ситуации в регионе, с таким заявлением выступил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.


«Иран столкнётся с последствиями за решение пойти на дальнейшую эскалацию ситуации. Израиль находится в состоянии повышенной готовности», — пригрозил Хагари.

Напомним, ранее стало известно, что Военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе. Захваченное судно, которое шло под флагом Финляндии, связывают с израильской компанией Zodiac Maritime бизнесмена Эяла Офера. Сейчас оно направляется в территориальные воды Ирана.

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#иран
#израиль
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Французский политик Филиппо предрек конец Украины Зеленского
Французский политик Филиппо заявил, что Украине Зеленского пришел конец
13 апреля 2024, 15:59

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что все кончено для Украины Зеленского. Так Филиппо прокомментировал слова главкома ВСУ Александра Сырского о том, что ситуация на Восточном фронте за последнее время существенно обострилась.
Политик отметил, что украинский лидер находится в тяжелом положении. По словам Филиппо, по этой причине «НАТО перевозбудилось», а также появились лживые опросы, по результатам которых 51% французов якобы хотят сражаться на Украине.

Филиппо также призвал граждан не попадать под военную пропаганду. По его мнению, необходимо добиваться мира, а не очередных поставок оружия для продолжения кровопролития.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что российская армия добивается тактического успеха. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#рф
#украина
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«Классические фейк ньюс»: Захарова ответила на слова Японии о ядерной угрозе со стороны РФ
Захарова назвала слова Японии о ядерной угрозе со стороны РФ «фейк ньюс»
13 апреля 2024, 15:20

Фото: Официальный сайт МИД РФ

Слова зампостпреда Японии при ООН Мицуко Сино о якобы ядерной угрозе со стороны России являются классическим примером фейк ньюс, заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «Известиями».
Ранее Сино, в ходе заседания Совета безопасности ООН, заявила, что Япония не станет мириться с ядерной угрозой со стороны России, которая может повлечь за собой повторение трагедии в Хиросиме и Нагасаки. При этом, реальных виновных сброса ядерной бомбы на мирные японски города дипломат не упомянула.

«Замалчивание преступной ядерной атаки США на Хиросиму и Нагасаки и ложное увязывание этой темы с Россией — это классический пример «фейк ньюс» и дезинформации», — ответила на слова Сино Захарова.

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#япония
#россия
#ядерное оружие
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В Грузии приверженцы сближения с Россией устроили митинг
Приверженцы сближения с РФ устроили митинг у офиса партии «Грузинская мечта»
13 апреля 2024, 14:53

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Приверженцы сближения Грузии с Россией устроили митинг около главного офиса правящей партии «Грузинская мечта».
Отмечается, что у здания собрались представители партии «Консервативное движение». Они хотят опротестовать решение Национального агентства об отмене партии. Власти Грузии в качестве аргумента в отказе в регистрации заявили, что партия якобы не предоставила в реестр принятый в ходе съезда устав.

Однако рассматривается о другая причина митинга. Члены партии «Консервативное движение» являются сторонниками идеи о сближении с Россией.

Митингующие грозятся перекрыть железнодорожные магистрали, если грузинские власти не зарегистрируют их партию.

Около главного офиса «Грузинской мечты» дежурят полицейские.

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#митинг
#грузия
#россия
#партия
#политика
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Иранский КСИР захватил судно MSC Aries в Ормузском проливе
13 апреля 2024, 14:10

Фото: iStock/liorpt

ВМС иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.
Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил об инциденте в море недалеко от побережья ОАЭ. Иранские силы обстреляли следовавший под флагом Португалии контейнеровоз MSC Aries. Это судно связано с британской компанией Zodiac Maritime, которая, в свою очередь, является частью фирмы Zodiac Group бизнесмена Эяля Офера из Израиля.

По данным агентства, захваченное судно направлено в территориальные воды Ирана.

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#иран
#корабль
#море
#великобритания
#атака
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В Казахстане отменили проведение международного форума «Астана»
Токаев отменил международный форум «Астана» из-за наводнений
13 апреля 2024, 13:45

Фото: iStock/Rainer Puster

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил проведение международного форума «Астана» 13-14 июня 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба главы государства в Telegram-канале.
Отмечается, что такое решение было принято в связи с масштабными наводнениями в стране и необходимостью экономии денег для ликвидации последствий стихии и оказания помощи пострадавшим гражданам.

Токаев выразил надежду, что приглашённые участники форума с пониманием отнесутся к принятому им решению.

Отмечается, что международное мероприятие переносится на 2025 год.

Ранее президент страны заявил, что нынешние паводки являются самыми масштабными за последние 80 лет.

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#казахстан
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#наводнение
#паводок
#президент
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Нидерланды закроют посольство в Иране
МИД Нидерландов: посольство в Тегеране будет закрыто из-за роста напряжённости
13 апреля 2024, 13:05

Фото: iStock/stormwatch153

Власти Нидерландов приняли решение закрыть своё посольство в Тегеране из-за роста напряжённости между Ираном и Израилем. Об этом сообщили в МИД страны.
Отмечается, что пока посольство в Тегеране и консульство в Эрбиле будут закрыты только в воскресенье в качестве меры предосторожности.

В настоящее время МИД Нидерландов принимает решение об открытии дипмиссии в Иране и иракском Курдистане в понедельник.

Ранее, 1 апреля, Минобороны Сирии сообщило, что израильские войска ударили по зданию генконсульства Ирана в Дамаске. В результате этого удара здание было полностью разрушено. В нём также находилась резиденция посла Ирана в Сирии Хосейна Акбари, который не пострадал.

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#нидерланды
#иран
#посольство
#израиль
#конфликт
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В Совфеде заявили, что Зеленскому не удастся продавить свою формулу на саммите в Швейцарии
Вице-спикер Совфеда Косачев: Зеленского ждет провал на саммите в Швейцарии
13 апреля 2024, 12:48

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев написал в своем Telegram-канале, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не удастся продавить свои условия по урегулированию конфликта на саммите в Швейцарии по Украине.
Косачев утверждает, что предстоящий «саммит мира» не принесет успеха Киеву. По его словам, саммит устраивают не для «западников», а ради стран Большого Юга.

Вице-спикер подчеркнул, что участие РФ в саммите не будет иметь смысла, поскольку нашей стране не нужно «легитимизировать очередную попытку помахать «планом Зеленского»».

Ранее пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что подготовительные работы к проведению мирной конференции в Украине ведутся в стране. По его словам, Швейцария выразила готовность принять у себя первую конференцию высокого уровня по теме мира в Украине по просьбе Киева. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов заявил, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине.

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#россия
#подготовка
#мид
#саммит
#швейцария
#украина
#владимир зеленский
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Первый заместитель Мишустина Белоусов может не войти в состав нового кабмина
Первый вице-премьер РФ Белоусов может занять пост главы Счётной палаты
13 апреля 2024, 12:39

Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов может не войти в состав нового кабинета министров. Об этом источник в парламенте сообщил РИА Новости.
Одним из вариантов его дальнейшего трудоустройства источник назвал назначение на пост главы Счётной палаты.

Отметим, что эта должность остаётся вакантной после ухода Алексея Кудрина, который устроился в «Яндекс».

Ранее сообщалось, что после кончины главы Верховного суда Вячеслава Лебедева, временно исполняющим обязанности председателя назначен его первый заместитель Пётр Серков. В настоящее время проводится процедура поиска нового главы суда.

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#правительство
#кабмин
#россия
#пост
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«Серьёзные основания»: Захарова – о возбуждении уголовного дела о «Бурисма Холдингс»
Захарова прокомментировала возбуждение уголовного дела о
13 апреля 2024, 11:48

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о возбуждении уголовного дела о финансировании терроризма в отношении нефтегазовой компании «Бурисма Холдингс». Её ответ публикует Telegram-канал ведомства.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о финансировании терроризма. Было установлено, что на протяжении нескольких лет ряд коммерческих организаций, в числе которых известная нефтегазовая компания «Бурисма Холдингс», активно работающая на Украине, занимались ресурсным обеспечением террористической деятельности в России и других странах.

Захарова назвала эту ситуацию абсолютно неприемлемой, добавив, что за это время террористы получили несколько миллионов долларов на устранение неугодных политических и общественных деятелей.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают участие в финансировании конкретных западных представителей власти и организаций.

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#мария захарова
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