СМИ: Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана в ближайшие время

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Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана в ближайшие 24-48 часов. Об этом информирует американское издание Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленный источник.
Как утверждает собеседник агентства, проинформированный иранским руководством, финальное решение еще не принято, но планы атаки обсуждаются.
По информации издания, доклады разведки Соединенных Штатов свидетельствуют о планируемом ударе со стороны Ирана в течение нескольких дней, «возможно, по израильской территории».
До этого колумнист британского издания The Telegraph Ричард Кемп призвал Великобританию начать военные действия против Ирана в случае, если Исламская Республика решится атаковать Израиль. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По информации издания, доклады разведки Соединенных Штатов свидетельствуют о планируемом ударе со стороны Ирана в течение нескольких дней, «возможно, по израильской территории».
До этого колумнист британского издания The Telegraph Ричард Кемп призвал Великобританию начать военные действия против Ирана в случае, если Исламская Республика решится атаковать Израиль. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак