МИД РФ: Лавров решительно осудил удар Израиля по иранскому посольству в Сирии

Фото: сайт Кремля
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе беседы с иранским коллегой решительно осудил удар Израиля по консульству Ирана в сирийском Дамаске. Об этом сообщили в МИД РФ.
Российский министр провёл телефонный разговор с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном. В ходе разговора основное внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке.
Лавров осудил удар израильской армии по посольству Ирана, подчеркнув, что любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется соответствующими Венскими конвенциями, категорически неприемлемы, как и политические убийства.
Политики подтвердили настрой на сохранение координации по актуальным вопросам международной и региональной повесток.
Ранее, 1 апреля, Минобороны Сирии сообщило, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по зданию генконсульства Ирана в сирийском Дамаске. В результате этого удара здание было полностью разрушено. В нём также находилась резиденция посла Ирана в Сирии Хосейна Акбари, который не пострадал.
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Лавров осудил удар израильской армии по посольству Ирана, подчеркнув, что любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется соответствующими Венскими конвенциями, категорически неприемлемы, как и политические убийства.
Политики подтвердили настрой на сохранение координации по актуальным вопросам международной и региональной повесток.
Ранее, 1 апреля, Минобороны Сирии сообщило, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по зданию генконсульства Ирана в сирийском Дамаске. В результате этого удара здание было полностью разрушено. В нём также находилась резиденция посла Ирана в Сирии Хосейна Акбари, который не пострадал.
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Анастасия Чинкова