В Израиле ребенок случайно разбил глиняный сосуд возрастом 3,5 тысячи лет

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5-летний мальчик случайно разбил сосуд возрастом около 3,5 тысяч лет в музее Хехта во время экскурсии в Израиле. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.
Согласно информации источника, потеря данного экспоната не нанесла значительного финансового ущерба. Отмечается, что в музее Хехта акцент делается на том, чтобы сделать исторические находки доступными для общественности, по этой причине многие археологические образцы не огорожены.
Представители музея заявили, что сосуд будут реставрировать и скоро его вновь выставят. По словам директора музея Инбаля Ривлина, важно, чтобы произошедшее не отбило у ребенка желание посещать музеи в будущем.
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