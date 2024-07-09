В Кабардино-Балкарии пресечена деятельность «шариатского патруля»

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Правоохранители Кабардино-Балкарии пресекли деятельность так называемого «шариатского патруля». Члены группировки совершали противоправные действия в отношении тех, чьё поведение и образ жизни не соответствовали их убеждениям.
Как сообщили в республиканском МВД, сообщество экстремистской направленности организовал 40-летний житель города Тырнауза. От действий группировки пострадали как минимум 14 человек, передаёт телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». Участники «патруля» терроризировали их, подвергали психологическому давлению, а также воздействовали физически, например, били палками.
В настоящее время по делу задержаны десять жителей Кабардино-Балкарии. Против них возбуждено уголовное дело об организации и участии в экстремистском сообществе. Продолжаются следственные действия с целью выяснить, кто ещё мог пострадать от действий членов группировки.
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Александр Бойцов