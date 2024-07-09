В Кабардино-Балкарии пресечена деятельность «шариатского патруля»

На четыре балла из десяти возможных оценивается загруженность дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 9 июля, сложности с проездом наблюдаются при движении по направлению к Москве на двух федеральных трассах м девяти шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.