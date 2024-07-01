Главу белорусской экстремисткой группировки по вербовке боевиков разыскивает МВД РФ

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МВД РФ объявило в розыск одного из организаторов ныне нефункционирующей белорусской экстремисткой группировки «Погоня» Вадима Прокопьева. Формирование занималось вербовкой, обучением и слаживанием боевиков, сообщают РИА Новости. Для этих задач «Погоня» привлекала иностранных инструкторов на территориях Чехии, Польши и Украины, следует из базы МВД.
«Вадим Евграфович Прокопьев, 04.12.1971. Разыскивается по статье УК», – указано в базе розыска МВД РФ. При этом уголовная статья, по которой разыскивается глава группировки, не сообщается.По данным издания, вместо с карточкой Вадима Прокопьева в базе МВД есть еще одна – на имя другого организатора «Погони» Валерия Сахащика.
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