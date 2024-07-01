Главу белорусской экстремисткой группировки по вербовке боевиков разыскивает МВД РФ

В Греции пилоту истребителя Mirage 2000-5 пришлось катапультироваться после посадки на базе ВВС. Летчик успешно покинул самолет и не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на греческий телеканал Skai. В качестве предосторожности пилота отправили в авиационный госпиталь для обследования.