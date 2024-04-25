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В Петербурге выявили преступное сообщество, обналичившее 18 млрд рублей

25 апреля 2024, 15:43
Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

В Санкт-Петербурге выявили организованное преступное сообщество (ОПС), которое занималось аферами с деньгами и незаконной банковской деятельностью. Об этом пресс-служба СК РФ сообщила в беседе с «Лентой.ру».
По предварительным данным, ОПС существовало с 2020 по 2023 год. За это время участники сообщества преступным путём получили как минимум семь миллиардов долларов.

СК РФ возбудил уголовное дело сразу по нескольким статьям: об организации преступного сообщества, о незаконной банковской деятельности и о неправомерном обороте средств платежа.



Также ТАСС, ссылаясь на ФСБ России, сообщало, что злоумышленникам удалось обналичить не менее 18 миллиардов рублей. Всего в состав ОПС входили более 80 человек. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении девяти участников.

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#фсб
#санкт-петербург
#преступление
#уголовное ск рф
Двухнедельная девочка умерла в Санкт-Петербурге после кормления смесью
25 апреля 2024, 15:15

Фото: iStock/maxim4e4ek

Двухнедельная девочка скончалась в Санкт-Петербурге после того, как ее покормили смесью.
Об этом сообщают «Известия». По данным издания, инцидент произошел вечером 24 апреля на Парашютной улице.

Как рассказал 33-летней отец ребёнка, девочка родилась 12 апреля. Через пять дней ее вместе с 23-летней матерью выписали из роддома. Позднее у женщины выявили послеродовые осложнения, ее положили в больницу.

24 апреля родитель покормил девочку семью, положил ее в коляску и отошел к сыну. Через некоторое время он вернулся, чтобы проверить младенца. У неё под носом, на щеке и подбородке была кровь.

Мужчина вызвал скорую, и все время, пока не было бригады, делал дочке искусственное дыхание. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

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#младенец
#санкт-петербург
#смерть
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Суд вынес приговор экс-замминистра культуры за махинации с «Пушкинской картой»
Экс-замминистра культуры Ярилова приговорена к семи годам колонии
25 апреля 2024, 14:50

Фото: iStock/gorodenkoff

Тверской суд Москвы вынес приговор экс-замминистра культуры Ольге Яриловой за включение музея мороженого в программу «Пушкинской карты». Об этом сообщает РИА Новости.
По словам прокурора, музей мороженого нельзя было вносить в перечень мест, где можно приобрести льготные входные билеты с помощью «Пушкинской карты». Данная площадка не имеет статуса музея, её программа носит развлекательный характер. Также там очень дорогие входные билеты. В результате из государственного бюджета музею необоснованно было выплачено 125 миллионов рублей.

В отношении Яриловой было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. Она не признала свою вину по делу, заявив, что экскурсия по музею подходит под требования и очень нравится детям.

В итоге суд приговорил Ярилову к семи годам лишения свободы.

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#пушкинская карта
#суд
#минкультуры рф
#тюрьма
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Нанюхался и полетел читать детям лекции: В аэропорту задержали пилота под мефедроном
В аэропорту Алма-Аты задержали пилота Air Astana под мефедроном
25 апреля 2024, 14:27

Фото: iStock/Roman Didkivskyi

В казахстанском аэропорту задержали пилота авиакомпании Air Astana, который находился в состоянии наркотического опьянения, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, 31-летний Казыбек Ануарбеков летел в город Актау, где должен был читать школьникам лекции и прелестях работы в гражданской авиации. К счастью, летел он не за штурвалом, а в пассажирском кресле.

На досмотре в аэропорту сотрудники заметили, что Ануарбеков ведёт себя странно. Пилота обыскали, но ничего не нашли, после чего отправили на медицинскую экспертизу. Выяснилось, что Ануарбеков был под мефедроном.

В ходе допроса задержанный признался, что употребляет наркотики с 2021 года.

Ануарбекова отстранили от работы. Ему грозит штраф, исправительные работы или арест.

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#наркотики
#казахстан
#самолет
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Спасатели в Лотошине защитили дома от горящего поля сухой травы
25 апреля 2024, 14:26

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Возгорание сухой травы потушили работники Мособлпожспаса в деревне Афанасово городского округа Лотошино, сообщает пресс-служба ведомства.
«О возгорании в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили местные жители. Они рассказали, что горит поле с сухой травой, расположенное неподалёку от их домов», — говорится в сообщении.
Для того, чтобы оградить жильё от огня, на место выехали сразу два пожарных расчёта. Благодаря слаженным действиям они смогли оперативно потушить горящую траву и защитили деревню от пожара.

В Мособолпожспасе напомнили, что пал травы может перерасти в масштабный пожар, для борьбы с которым надо будет привлекать значительные силы и средства. В ведомстве также подчеркнули, что за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная, а если пожар привёл к серьёзным последствиям, то и уголовная ответственность.

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#мособлпожспас
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В Волгограде подросток ограбил участника СВО
В Волгограде на три миллиона рублей ограбили участника СВО, задержан подросток
25 апреля 2024, 13:51

Фото: сайт СК РФ

В Волгограде неизвестный напал на участника СВО и украл у него банковскую карту, на которой лежало более трех миллионов рублей. Об этом сообщает СУСК РФ по Волгоградской области.
По данным следствия, в ночь на 1 апреля группа молодых людей напала на 43-летнего участника СВО. У него похитили телефон и банковскую карту, с которой сняли свыше трёх миллионов рублей. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

Личность одного из нападавших удалось установить. Им оказался 17-летний местный житель. Его задержали. В скором времени в суд поступит ходатайство о заключении молодого человека под стражу.

Остальные причастные лица в настоящее время устанавливаются.

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#волгоградская область
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#ограбление
#сво
#военные
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В округе Люберцы потушили лесной пожар
25 апреля 2024, 13:51

Фото: сайт СК РФ

Пожар разгорелся на территории Томилинского участкового лесничества в десяти километрах от города Люберцы утром в четверг, 25 апреля, его удалось оперативно потушить, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Низовое возгорание было обнаружено во время наземного патрулирования. Первоначально площадь пожара составляла 0,03 га, затем из-за ветра огонь распространился на площадь 0,05 га», — говорится в сообщении.
На тушение огня немедленно направили двух сотрудников Подольского лесничества и две единицы техники. Тушение заняло около часа. По данным ведомства, причиной возгорания стал человеческий фактор.

В региональном Комлесхозе напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, виновному грозит крупный штраф, а в некоторых случаях — и уголовная ответственность.

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Суд признал Ивлееву виновной в дискредитации ВС РФ
Суд оштрафовал Ивлееву на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ
25 апреля 2024, 13:44

Фото: iStock/greenleaf123

Тверской районный суд Москвы оштрафовал блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву по статье УК РФ о дискредитации российской армии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что ей назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее Ивлеева заявила, что не признаёт вину по делу о дискредитации ВС РФ.

По данным Telegram-канала SHOT поводом для такого обвинения могли стать посты блогера в соцсетях от 24 февраля и 1 марта 2022 года. В них она выступила против проведения спецоперации на Украине. После скандальной «голой вечеринки» в декабре 2023 года Ивлеева скрыла эти посты, но затем вновь вернула их на свою страницу.

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#суд
#вс рф
#штраф
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В Крыму вынесли приговор пособнику СБУ, передававшему данные о ВС РФ
ФСБ: пособник СБУ, передававший данные о ВС РФ, получил 11 лет тюрьмы
25 апреля 2024, 13:23

Фото: iStock/artisteer

Пособнику Службы безопасности Украины (СБУ), передававшему данные о ВС РФ, промышленной и энергетической инфраструктуре Запорожской области для последующих обстрелов со стороны ВСУ, вынесли приговор. Об этом ТАСС сообщили в УФСБ России по Запорожской области.
Отмечается, что Верховный суд Республики Крым признал гражданина Украины виновным по статье Уголовного кодекса РФ о шпионаже. За это он приговорён к 11 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

По данным следствия, мужчина передавал Киеве данные о местах дислокации и направлениях движения российских войск, чтобы ВСУ затем наносили по ним удары с помощь ракет и артиллерии.

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В Балашихе полицейские в обход закона поставили на учёт 1,5 тысячи мигрантов
СК: В Балашихе четверых полицейских обвинили в организации незаконной миграции
25 апреля 2024, 11:09

Фото: iStock/vichinterlang

В подмосковной Балашихе четверых полицейских обвинили в организации незаконном миграции, об этом сообщает Следственный комитет по региону в своём Telegram-канале.
«В Московской области четырнадцати гражданам, четверо из которых сотрудники органов внутренних дел, предъявлено обвинение в организации незаконной миграции, а также получении и даче взяток», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, с января 2022 по март 2024 года 10 жителей Балашихи, а также четверо правоохранителей прописывали в квартирах региона иностранцев, действия от лица фирмы «Бюро миграционных услуг». Фактически, мигранты не проживали адресам, которые значились в их документах. За это время незаконным путём в Подмосковье удалось прописать более 1500 мигрантов.

Уточняется, что 14 подозреваемых находятся под арестом, двое из них — под домашним.

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#полиция
#мигранты
#арест
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