В Петербурге выявили преступное сообщество, обналичившее 18 млрд рублей

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В Санкт-Петербурге выявили организованное преступное сообщество (ОПС), которое занималось аферами с деньгами и незаконной банковской деятельностью. Об этом пресс-служба СК РФ сообщила в беседе с «Лентой.ру».
По предварительным данным, ОПС существовало с 2020 по 2023 год. За это время участники сообщества преступным путём получили как минимум семь миллиардов долларов.
СК РФ возбудил уголовное дело сразу по нескольким статьям: об организации преступного сообщества, о незаконной банковской деятельности и о неправомерном обороте средств платежа.
Также ТАСС, ссылаясь на ФСБ России, сообщало, что злоумышленникам удалось обналичить не менее 18 миллиардов рублей. Всего в состав ОПС входили более 80 человек. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении девяти участников.
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СК РФ возбудил уголовное дело сразу по нескольким статьям: об организации преступного сообщества, о незаконной банковской деятельности и о неправомерном обороте средств платежа.
Также ТАСС, ссылаясь на ФСБ России, сообщало, что злоумышленникам удалось обналичить не менее 18 миллиардов рублей. Всего в состав ОПС входили более 80 человек. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении девяти участников.
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Анастасия Чинкова