Деятельность крупного преступного сообщества пресечена в Приморье

Фото: istock / BrianAJackson
Как минимум 375 миллионов рублей незаконного дохода получили члены организованного преступного сообщества, которые занимались во Владивостоке нелегальным игорным бизнесом. Об этом информирует управление СКР по Приморью.
По данным следствия, группировка действовала в период с декабря 2018 по август 2022 года. В преступной деятельности участвовало 37 человек.
Отмечается, что группировка «за непринятие мер к пресечению деятельности» каждый месяц передавала взятки правоохранителям. Суммарно сотрудникам силовых структур выплатили более 42 миллионов рублей.
Помимо этого, члены ОПС на протяжении этого времени пытались препятствовать правосудию, подкупая непричастных людей взять на себя вину по делам, связанным с игорной деятельностью.
По материалам и при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ РФ по региону возбуждено уголовное дело.
Читайте также:
Террорист из «Крокуса» оказался связан с таджикскими экстремистами из Турции
Украинские лейтенанты грабили жителей Херсонской области, переводящих гривны в рубли
Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения тюменца с ножницами в больнице
Отмечается, что группировка «за непринятие мер к пресечению деятельности» каждый месяц передавала взятки правоохранителям. Суммарно сотрудникам силовых структур выплатили более 42 миллионов рублей.
По материалам и при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ РФ по региону возбуждено уголовное дело.
Читайте также:
Террорист из «Крокуса» оказался связан с таджикскими экстремистами из Турции
Украинские лейтенанты грабили жителей Херсонской области, переводящих гривны в рубли
Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения тюменца с ножницами в больнице
Алина Юрчак