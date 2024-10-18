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Глава Минобороны Украины Умеров пригрозил Западу «очень плохими вещами»

18 октября 2024, 15:37
Фото: istockphoto/Silent_GOS

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров «сделал бы очень плохие вещи», если бы Запад предложил бы Киеву в обмен на членство в альянсе обменять территории, принадлежащие России. Умерова цитирует издание «Страна.ua» .
«Я бы точно бы сделал бы очень плохие вещи (в случае предложения с Запада обменять территории на членство в НАТО. — Прим. ред.)», — сказал министр.
В 2022 году в результате референдума в состав России вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.



До этого Умеров рассказывал, какие действия Киева хотят понять США. Среди украинских чиновников есть противоречия, они никак не могут разобраться, давит ли Запад на Украину или нет.

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#россия
#война
#конфликт
#сво
#новости
Глава ОВА Синегубов: под Харьковом проходит обязательная эвакуация населения
18 октября 2024, 15:20

Фото: istockphoto/reflection_art

Обязательная эвакуация проходит под Харьковом, сообщил в Telegram-канале руководитель областной военной администрации Олег Синегубов. Чиновник отметил каждодневное увеличение темпов эвакуации.
«…Из четырех общин должны вывезти с левого берега примерно около 4 тысяч человек, всего нуждаются в эвакуации около 10 тысяч человек», — говорится в сообщении.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Конечная цель ВС РФ — демилитаризация и денацификация украинской республики.

Российская сторона предложила мирный план по урегулированию конфликта, согласно которому Киев должен признать свой безъядерный статус, отказаться от членства в НАТО, вывести войска с территорий РФ. Украинские власти никак не отреагировали на предложение.

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#украина
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#новости
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Минобороны показало военных ВСУ, бегущих из Любимовки, чтобы избежать окружения
18 октября 2024, 15:14

Фото: istockphoto/reflection_art

Украинские боевики в Курской области из-за риска окружения покинули свои позиции и сбежали в сторону Украины. Об этом проинформировало Минобороны России в своем Telegram-канале.
«Боевики подразделений ВСУ в районе населенного пункта Любимовка Курской области, осознав возможность полного окружения военнослужащими соединения морской пехоты группировки войск «Север», покинули свои позиции и бежали в сторону границы с Украиной», — отмечается в заявлении.

Ведомство также представило видеозапись объективного контроля, на которой запечатлен момент, когда боевики Вооруженных сил Украины покидают Любимовку. На этих кадрах видно, как российские войска поражают убегающих украинских военных, сбрасывая боеприпасы с FPV-дронов.

Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

ПО данным оборонного ведомства, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 24 367 военнослужащих и 167 танков.

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#сво
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Умеров: США хотят понять, почему Киев не мобилизует молодежь от 18 до 25 лет
18 октября 2024, 15:05

Фото: istockphoto/Olena_Z

Вашингтон обсуждает с Киевом снижение мобилизационного возраста, американские власти хотят выяснить, почему Украина не посылает в зону боевых действий молодежь от 18 до 25 лет. Об этом заявил глава Минобороны республики Рустем Умеров, видео опубликовано агентством Укринформ в Telegram-канале.
«Когда меня спрашивают о мобилизации, я говорю, что мы провели вместе с парламентом закон (о мобилизации – прим. ред.), в котором четко понятно, как человек... становится военнообязанным, как тренируется. Иногда происходят обсуждения этого вопроса, поскольку партнеры Украины хотят понять, почему мы не мобилизуем людей от 18 до 25», — сказал военачальник.
На Украине действует закон, по которому мобилизационный возраст снижен до 25 лет. По словам советника офиса украинского президента Сергея Лещенко, США давят на Украину и требуют снизить возраст призыва, однако Умеров утверждает противоположное. По его словам, на Киев никто не давит.

Западные союзники, по словам Лещенко, аргументируют свое требование тем, что на Вьетнамскую войну призывали с 19 лет.

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#украина
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#новости
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Порядка 300 боевиков ВСУ сбежали с позиций у Толстого Луга Курской области
18 октября 2024, 14:10

Фото: iStock/Jakub Laichter

Около 300 боевиков ВСУ самовольно покинули занимаемые позиции в районе Толстого Луга Курской области, чтобы сбежать из российского полукотла. Об этом пишет Mash.
По данным издания, действие было замечено российскими военными, после чего по боевикам ВСУ был открыт плотный огонь. В результате порядка 50 человек было уничтожено. Еще несколько десятков попали в плен, при этом многие сдались добровольно.

Также, издание сообщает, что за минувшие сутки армия России освободила село Плёхово и сейчас оттуда атакует позиции ВСУ в Судже.
Кроме того, российские силы заняли посёлок Новый Путь в Глушковском районе, сейчас идет зачистка населенного пункта. А ВСУ бежали за железнодорожную ветку и пытаются там окопаться.

Из радиоперехватов следует, что ВСУ получили распоряжение стоять до последнего и ждать ротации и не забирать убитых. Бойцы ВС РФ с мест сообщают, что убитых украинцев в курском приграничье настолько много, что их приходится хоронить собственными силами.

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#вс рф
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Названо российское оружие, внушающее страх ВСУ
Капитан ВСУ Касяненко: украинские военные боятся российских авиабомб
18 октября 2024, 13:55

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Боевики ВСУ больше всего боятся российских планирующих авиабомб. Об этом сообщил капитан пехоты ВСУ Ростислав Касяненко в беседе с американской газетой The Wall Street Journal. По его словам, падение такой бомбы влечет за собой неминуемую смерть.
Касяненко пояснил, что украинские военные около Часова Яра приходят в ужас от этих бомб, которые могут быть запущены с большого расстояния.
«Если планирующая бомба упадет рядом, то прощай, и твоя душа отправится к Богу», — отметил он.
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#страх
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Жители Кургана могут передать лично оружие на нужды СВО
18 октября 2024, 13:31

Фото: iStock/Artfully79

Жители Кургана могут передать легально приобретенное оружие для нужд спецоперации. Об этом сообщили на сайте регионального управления Росгвардии.
Чтобы передать оружие в зоне СВО, необходимо написать заявление в местные подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Далее там оформят все необходимые документы и объяснят порядок передачи. После этого оно будет передано в государственные военизированные организации. Важно, чтобы оружие принадлежало человеку на законных основаниях и было исправно.

Процедура передачи оружия проходит на основании договора пожертвования и акта приема-передачи.

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Фицо сделал заявление по Украине
Премьер Словакии Фицо: ЕС устал от украинского конфликта
18 октября 2024, 13:10

Фото: istockphoto/sinonimas

ЕС устал от украинского конфликта, потому что ситуация никак не разрешается, несмотря на оружейные поставки Киеву, заявил словацкий премьер Роберт Фицо в беседе с прессой по итогам саммита государств-участников ЕС.
«Все уже устали от этой темы, я видел это и вчера на представителях Европейского совета, потому что конфликт длится уже больше двух лет, скоро это будет три года, но мы не видим никакого решения…» — прокомментировал политик.
Он добавил, что, по его мнению, ситуация не будет меняться год за годом, кроме количества погибших, сколько бы саммитов ни собиралось. У России же при этом будет все больше территорий, уверен Фицо.

Глава киевского режима Владимир Зеленский все время говорит о некоем «плане победы», однако, по оценкам экспертов, он сводится к очередным требованиям Украины к западным союзникам.

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#сво
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На Украине заявили, что 11 тыс. солдат КНДР готовятся для участия в СВО на стороне РФ
Буданов*: 11 тыс. солдат КНДР готовятся в РФ для участия в СВО
18 октября 2024, 12:42

Кирилл Буданов

Около 11 тысяч северокорейских солдат заканчивают подготовку в РФ и будут готовы принять участие в СВО на стороне России уже с 1 ноября. Такое заявление сделал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов*, его слова передает издание The War Zone.
«Северокорейцы будут вооружены российскими снаряжением и боеприпасами. Первый отряд из 2600 солдат отправится в Курскую область. Куда остальные, пока неясно», — заявил Буданов*.

Он отметил, что в настоящее время спецслужбы Украины еще не имеют полной картины.

Однако накануне генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что альянс не может подтвердить информацию о возможном участии солдат КНДР в российской спецоперации. При этом он отметил, что подобные сообщения вызывают беспокойство.

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*внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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Зеленский: Украина видит три сценария развития конфликта после выборов в США
FT: Зеленский видит три сценария развития конфликта после выборов в США
18 октября 2024, 12:29

Украинская власть видит три сценария развития украинского конфликта после американских выборов. Об этом в разговоре с Financial Times (FT) заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
«Один из них — дальнейшая поддержка, но при этом союзники будут «опасаться некоторых рисков». В зависимости от того, кто победит в гонке за Белый дом, мы видим [два] других пути», — сказал политик.

Детали двух других сценариев экс-президент Украины, чей срок истек 20 мая, не раскрыл и даже не ответил, будут ли они позитивными для республики. Он только подчеркнул чувствительность данного вопроса для украинского населения.

Ранее сообщалось, как в Польше отреагировали на «победный план» Зеленского.

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#украина
#россия
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#конфликт
#война
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#новости
#выборы
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