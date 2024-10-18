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Глава Минобороны Украины Рустем Умеров «сделал бы очень плохие вещи», если бы Запад предложил бы Киеву в обмен на членство в альянсе обменять территории, принадлежащие России. Умерова цитирует издание «Страна.ua» .
«Я бы точно бы сделал бы очень плохие вещи (в случае предложения с Запада обменять территории на членство в НАТО. — Прим. ред.)», — сказал министр.В 2022 году в результате референдума в состав России вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.
До этого Умеров рассказывал, какие действия Киева хотят понять США. Среди украинских чиновников есть противоречия, они никак не могут разобраться, давит ли Запад на Украину или нет.
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