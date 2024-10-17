На Украине заговорили о гражданской войне

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Владимир Зеленский должен немедленно покинуть пост президента Украины, иначе в стране начнется гражданская война. Такое заявление сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Итог должен быть только один. Заключительный диагноз — немедленная отставка, немедленная, иначе в стране будет гражданская война, иначе рухнет линия фронта», — заявил Соскин в блоге на YouTube.
Он также подчеркнул, что предложенный Зеленским «план победы» воплотить в жизнь нереально. У Украины на это нет ресурсов, пояснил Соскин, добавив, что за сентябрь Киев потерял больше территорий, чем за весь 2023 год. По его словам, ВСУ понесли полный провал на фронте и уже теряет курский плацдарм.
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