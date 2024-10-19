Посол Украины в Лондоне и бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный не смог объясниться на английском языке во время выступления в Королевском институте международных отношений*. Об этом пишет РИА Новости.
Залужный пытался говорить по-английски, но не смог произнести слово «цивилизованный», в связи с чем обратился за помощью к переводчику.
Затем военный исказил сюжет трагедии Уильяма Шекспира «Отелло», сказав, что героя отравили, хотя в произведении он себя заколол.
Ранее Залужный заявлял, что выход Украины из затянувшегося конфликта с Россией «практически невозможен».
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* признан в России нежелательной организацией
Затем военный исказил сюжет трагедии Уильяма Шекспира «Отелло», сказав, что героя отравили, хотя в произведении он себя заколол.
«Если бы Отелло вместо того, чтобы выпить яд, сделал бы что-то другое, это было бы похоже на шоу. Но это не шоу», – подчеркнул Залужный.
Ранее Залужный заявлял, что выход Украины из затянувшегося конфликта с Россией «практически невозможен».
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* признан в России нежелательной организацией
Александр Климов