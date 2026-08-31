В Новосибирске произошло возгорание в недостроенном ТЦ «Подсолнух»

31 августа 2026, 16:31

Фото: iStock/wirot pathi

В Новосибирске в понедельник, 31 августа, произошел пожар на седьмом этаже недостроенного торгового центра «Подсолнух». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.





Так, по данным Om1 Новосибирск, огонь заметили мимо проходящие люди. Очевидцы утверждали, что из окон верхнего этажа здания шел черный густой дым. В ведомстве же уточнили, что горел мусор.





«Угрозы распространения огня не было. Информации о пострадавших нет. Сообщение о возгорании поступило в 13:21, а через 21 минуту, в 13:42, пожар уже ликвидировали», — пояснили в региональном ГУ МЧС.