Погиб чемпион мира по гребле на байдарках
В Венгрии трагически погиб 42-летний чемпион мира по гребле на байдарках Гергей Борош. Несчастный случай произошел 26 августа в городе Пакш во время строительных работ на корте для паддл-тенниса в одном из местных спортклубов, сообщает портал Index.hu со ссылкой на полицию.
На экс-спортсмена обрушилась крупная стеклянная конструкция. По факту инцидента правоохранители возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
У Гергея Бороша остались супруга и двое детей. Венгерская федерация каноэ выразила глубокие соболезнования родным и близким погибшего.
В 2007 году в Дуйсбурге Борош завоевал золото чемпионата мира на дистанции 200 метров в составе байдарки-четверки, а в 2014-м в Москве стал серебряным призером мирового первенства на 500-метровке в двойках. Спортсмен завершил профессиональную карьеру в 2017 году и затем трудился в Венгерской федерации каноэ.
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