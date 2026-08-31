31 августа 2026, 16:21

Погиб чемпион мира по гребле на байдарках Гергей Борош в Венгрии

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В Венгрии трагически погиб 42-летний чемпион мира по гребле на байдарках Гергей Борош. Несчастный случай произошел 26 августа в городе Пакш во время строительных работ на корте для паддл-тенниса в одном из местных спортклубов, сообщает портал Index.hu со ссылкой на полицию.