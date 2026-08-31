Жительница Новосибирска зарезала мужа во время пьяной ссоры
В Первомайском районе Новосибирска 46-летняя женщина в ходе ссоры зарезала собственного мужа. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
По данным Om1 Новосибирск, ЧП произошло в ночь на 29 августа. Супруги распивали алкогольные напитки и сильно поссорились. В какой-то момент женщина схватила нож и несколько раз ударила им мужчину.
«В ходе возникшего конфликта женщина нанесла своему 43-летнему мужу не менее 3 ударов ножом. Ранение в грудь оказалось смертельным, мужчина скончался на месте происшествия», — сообщили в ведомстве.
В понедельник, 31 августа, суд отправил обвиняемую под стражу на два месяца. При этом адвокат настаивал на более мягкой мере. Расследование находится под контролем прокуратуры Первомайского района.