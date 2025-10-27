В Калининграде нашли гигантский самородок янтаря
В Калининграде извлекли крупнейший за последние четыре года самородок янтаря, сообщили в пресс-службе янтарного комбината, входящего в корпорацию «Ростех».
Как пишет URA.RU, по оценке специалистов, возраст камня — примерно 35–45 млн лет. Изначально он имел округлую форму, напоминавшую буханку хлеба, и на протяжении продолжительного времени находился в толще голубой глины, где хорошо сохранился.
У «рекордсмена» необычный для таких находок скол — крупный, позволяющий ясно разглядеть цвет янтаря. Вес самородка составил 2 кг 374 г.
В компании его называют символом добычного успеха и указывают на перспективы отрасли: впервые в истории предприятия в 2025 году ожидается превысить годовой объём добычи в 700 тонн. Эксперты отмечают, что подобные самородки представляют коллекционную и научную ценность и поднимают интерес у инвесторов и участников янтарных аукционов.
