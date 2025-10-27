27 октября 2025, 11:57

URA.RU: В Калининграде нашли гигантский самородок янтаря

Фото: istockphoto/HansJoachim

В Калининграде извлекли крупнейший за последние четыре года самородок янтаря, сообщили в пресс-службе янтарного комбината, входящего в корпорацию «Ростех».