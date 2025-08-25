В «Ростехе» раскрыли планы по производству Ту-214

25 августа 2025, 18:40

Чемезов рассказал о планах по производству Ту-214 с 2028-2029 годов

Сергей Чемезов (Фото: kremlin.ru)

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил на церемонии награждения почётных граждан Казани, что через три–четыре года Казанский авиационный завод сможет выпускать до 20 самолётов Ту‑214 в год, передаёт ТАСС.