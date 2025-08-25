В «Ростехе» раскрыли планы по производству Ту-214
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил на церемонии награждения почётных граждан Казани, что через три–четыре года Казанский авиационный завод сможет выпускать до 20 самолётов Ту‑214 в год, передаёт ТАСС.
По его словам, за последние три года в результате модернизации завод превратился в «суперсовременное предприятие», однако конкретные планы на период до 2028 года он не уточнил.
Ранее первый вице‑премьер Денис Мантуров прогнозировал достижение мощности в 20 самолётов в 2027–2028 годах; Чемезов не пояснил, с чем связана очередная сдвижка сроков. Мантуров также отмечал, что переход на двухчленный экипаж больше не рассматривается — предполагается выпускать лайнеры в устаревшей трёхчленной конфигурации, поскольку функции бортинженера не были заменены автоматикой. Поскольку отказ от бортинженера был ключевым требованием авиакомпаний, теперь планируется делать преимущественно грузовые версии самолёта.
Завод неоднократно срывал производственные планы и в текущем году также не сможет поставить обещанные четыре машины; источники на предприятии называют главной проблемой нехватку инженеров. Ранее Чемезов заявлял, что Россия развивает гражданский авиапром «с невиданной скоростью» и по этому показателю превосходит западных конкурентов.
Читайте также: