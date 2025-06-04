Вспышка вируса Коксаки в Турции: туристам рекомендуют воздержаться от поездок в страну
Российским туристам порекомендовали воздержаться от путешествий в Турцию из-за вспышки вируса Коксаки. Об этом пишет Mash со ссылкой на эпидемиолога Геннадия Онищенко.
В публикации сказано, что вирус передается через еду, воду или грязные руки. Среди симптомов отмечены повышенная температура, боль в горле, сыпь на стопах и ладонях. В группе риска находятся дети, Коксаки может вызвать осложнения у малышей.
В минувший понедельник, 2 июня, в Роспотребнадзоре заявляли, что случаи завоза вируса в Россию не зафиксированы.
В конце мая ученый Александр Гинцбург рассказывал, что в мире может произойти новая эпидемия. Специалист отмечал, что она уже идет по Европе и США, массово поражая кошек. Высока вероятность, что вирус может перейти на людей, говорил Гинцбург.
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