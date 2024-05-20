В Московской области мигранты незаконно поселились в квартире погибшего бойца СВО

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В Московской области уроженка Узбекистана незаконно поселилась вместе с другими иностранцами в квартире погибшего год назад бойца спецоперации. Об этом пишет Telegram-канал «Русская община ZOV».
Согласно сообщению, сожительница не вернувшегося из зоны СВО военного поселилась в его квартире в подмосковном Дмитрове, а также приютила и других иностранцев. При этом никаких прав на жильё она не имела. На связь с родственниками военного она не выходила, а за коммунальные услуги не платила. За пользование имуществом накопились долги в размере более 200 тысяч рублей.
Добровольно освобождать квартиру женщина не соглашалась, однако сделала это после встречи с общественниками и сотрудниками полиции. Она передала ключи и документы родственникам погибшего бойца и пообещала выселиться из квартиры в течение двух дней.
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