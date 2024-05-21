Мигранты запугали семью участника СВО в Самаре

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В Самаре семья участника спецоперации обратилась с просьбой о помощи из-за постоянных нападок соседей из Узбекистана. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Община Новости», связанным с движением «Русская община».
«В Русскую Общину Самары обратилась татарская семья участника СВО с просьбой о защите жены и тестя от нападок соседей — уроженцев Республики Узбекистан», — говорится в сообщении.
Общественники быстро отозвались и встретились с мигрантами, запугивающими семью российского военного. Им удалось решить проблему. Кроме того, теперь родственники бойца находятся под защитой общины, пока он занят защитой родины.
Ранее сообщалось, что в Московской области уроженка Узбекистана незаконно поселилась вместе с другими иностранцами в квартире погибшего год назад бойца спецоперации.
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