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Мигранты запугали семью участника СВО в Самаре

21 мая 2024, 12:31
Фото: iStock/vichinterlang

Фото: iStock/vichinterlang

В Самаре семья участника спецоперации обратилась с просьбой о помощи из-за постоянных нападок соседей из Узбекистана. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Община Новости», связанным с движением «Русская община».
«В Русскую Общину Самары обратилась татарская семья участника СВО с просьбой о защите жены и тестя от нападок соседей — уроженцев Республики Узбекистан», — говорится в сообщении.

Общественники быстро отозвались и встретились с мигрантами, запугивающими семью российского военного. Им удалось решить проблему. Кроме того, теперь родственники бойца находятся под защитой общины, пока он занят защитой родины.



Ранее сообщалось, что в Московской области уроженка Узбекистана незаконно поселилась вместе с другими иностранцами в квартире погибшего год назад бойца спецоперации.

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Суд приговорил физика из Новосибирска Маслова к 14 годам колонии за госизмену
21 мая 2024, 13:17

Фото: iStock/Michał Chodyra

Суд в Санкт-Петербурге признал виновным в государственной измене физика Анатолия Маслова из Новосибирска и приговорил его к 14 годам тюрьмы, передаёт ТАСС.
«Судебная коллегия постановила: Маслова Анатолия Александровича признать виновным в совершении преступления и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год», — так звучит решение суда.

Также суд запретил Маслову в течение ближайших двух лет заниматься деятельностью, которая связана с допуском и доступом к информации.

Напомним, Маслова арестовали в июне 2022 года. По данным следствия, в 2014 году он передал представителям разведки Германии данные о закрытых научных разработках.

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Мигрант из Узбекистана изнасиловал 15-летнюю девочку в Петербурге
21 мая 2024, 10:14

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Санкт-Петербурге мигрант из Узбекистана изнасиловал 15-летнюю школьницу. Он задержан. Об этом сообщает портал «78».
Согласно сообщению, 19-летний парень приехал из Узбекистана, однако на миграционный учёт не встал. Проживает он в доме № 4 по проспекту Славы во Фрунзенском районе Петербурга.

Против него возбуждено уголовное дело сразу по трём статьям. Подозреваемого задержали, допросили и поместили в изолятор. Тем временем полиция выясняется все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что гражданин Таджикистана подозревается в покушении на убийство управляющего птицефабрикой в дагестанском Хасавюрте.

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В российском городе полиция накрыла крупный бордель с мужчинами-проститутками
SHOT: В Москве полиция накрыла бордель с мужчинами-проститутками
21 мая 2024, 10:13

Фото: iStock/Dzurag

В Москве полицейские накрыли крупный бордель с мужчинами-проститутками. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что публичный дом находился в сауне «Казанова» в Малом Каретном переулке. Сотрудники правоохранительных органов провели проверку борделя в ночь на воскресенье, 19 мая.

Отмечается, что полиция обнаружила восемь мужчин-проституток, возраст которых составлял от 20 до 42 лет. Все мужчины признались, что оказывают интим-услуги клиенткам за деньги. По информации источника, они были задержаны и доставлены на допрос в отделение полиции.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге полицейские обнаружили бордель в доме, где находилась штаб-квартира революционера Якова Свердлова. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#мужчины
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Толпа во главе с депутатом ворвалась в дом бойца СВО с криком «свошный ушлепок»
Под Калугой толпа ворвалась в дом бойца СВО, их возглавлял местный депутат
21 мая 2024, 09:58

Фото: iStock/globalmoments

В Калужской области толпа мужчин ворвалась в дом участника спецоперации. Их возглавлял местный депутат. Об этом информирует Telegram-канал «Русская община ZOV».
Уточняется, что поводом для этого стала ссора на дороге. После того как автомобиль бойца СВО подрезал пьяный односельчанин, между ними образовался конфликт.

В процессе ссоры нетрезвый мужчина пригрозил военному своими связями и пообещал прийти к нему вместе с подмогой. Вечером того же дня к дому солдата подъехали сразу несколько автомобилей.

По словам пострадавшего участника специальной военной операции, в числе ворвавшихся в его дом мужчин был и депутат. Мужчины вытащили бойца на улицу и избили его с криками «свошный ушлепок». Он получил переломы костей лица.

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Торговый центр горит на северо-востоке Москвы — видео
Baza: Пожар произошел в ТЦ «Гран Плюс» в Москве
21 мая 2024, 09:32

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

В Москве загорелось здание торгового центра «Гран Плюс» в районе Бибирево. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».
По информации портала, в здании ТЦ загорелись товары в магазине «Смешные цены». Причины произошедшего выясняются.




На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Площадь возгорания в настоящее время около 30 квадратных метров.

Жертв удалось избежать. Посетители и работники ТЦ эвакуировались самостоятельно.

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Дрон ВСУ рухнул на автомобиль в российском регионе, погибла женщина
Гладков заявил о гибели мирной жительницы при атаке дрона в Белгородской области
21 мая 2024, 08:51

Фото: iStock/trikolor

ВСУ атаковали дроном автомобиль с мирными гражданами. В результате происшествия погибла женщина. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.
По его словам, ВСУ использовали для атаки беспилотник-камикадзе. Удар был нанесен по движущемуся автомобилю, в котором находился водитель и три пассажира. От полученных ран женщина скончалась на месте.

Гладков уточнил, что остальные члены семьи погибшей получили травмы. В настоящее время они доставлены в больницу.

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Знаменитого детского писателя арестовали за домогательства к девочке
В Австралии детского писателя арестовали за домогательства к 13-летней девочке
21 мая 2024, 06:50

Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

В Австралии арестовали знаменитого детского писателя по обвинению в сексуальных домогательствах к 13-летней школьнице. Об этом пишет News.com.au.
41-летний Оливер Пхоммаван из города Сидней, штат Новый Южный Уэльс арестован по результатам расследования его деятельности в сети.

«В ходе следствия выяснилось, что мужчина предположительно отправил 13-летней девочке непристойные фото», — сказано в заявлении правоохранительных органах штата.
Полицейские считают, что мужчина пользовался положением известного автора детских книг, чтобы втереться в доверие к подростку.

Силовики приехали к дому Пхоммавана в пятницу, 17 мая. Мужчину задержали, когда он садился в авто. Правоохранители обыскали дом писателя и изъяли ряд электронных устройств. Мужчине было отказано в выходе под залог. Расследование продолжается.

Пхоммаван несколько лет проработал учителем начальных классов, а позже занялся карьерой комика и детского писателя. С 2012 года он выпустил 14 книг, популярных среди детей. Австралийца часто приглашали с выступлениями на книжные фестивали. Помимо этого, он стал официальным лицом государственного литературного конкурса, который нацелен на популяризацию чтения среди детей.

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Пьяный мигрант из Афганистана изрезал студентку в Москве: видео, подробности нападения
Детали нападения пьяного афганца с ножом на незнакомую студентку в Москве
21 мая 2024, 04:21

Фото: istock / zoka74

20 мая 48-летний мигрант из Афганистана напал на 22-летнюю студентку в московском районе Гольяново на улице Уральская. Мигрант подошёл к девушке со спины и ударил её ножом в шею, после чего попытался скрыться.
В материале «Радио 1» расскажем всё, что известно о преступлении на данный момент.

Мигрант из Афганистана

Мигрант напал на девушку средь бела дня на остановке общественного транспорта, а затем попытался сбежать. Потерпевшая рассказала сотрудникам полиции, что преступник направился в сторону Уральской улицы, где его задержали по горячим следам.

Как рассказали очевидцы, мужчина сделал вид, что приобнял девушку за шею, а на самом деле нанес ей ножевое ранение в горло.

«Женщина, стоявшая рядом, подхватила падающую девушку. Я вызвала скорую помощь. Пока ехали медики, очевидица, которая оказалась медиком по профессии, зажимала пострадавшей рану на шее и все время с ней разговаривала, не давала ей отключиться», — рассказала свидетельница ЧП в беседе с «КП».
Другая очевидица рассказала «Российской газете», что проходила рядом с местом происшествия уже после нападения.
«Девушка лежала на асфальте в окружении полиции, а злоумышленник сидел на бордюре уже в наручниках. Близко к пострадавшей я не подходила. Там вокруг нее была небольшая толпа, я видела только, что лежит на земле. Напавший был неадекватен, мне показалось, что он был или сильно пьян, или под наркотиком — голова сильно опущена вниз и видно было по губам, как что-то бормотал», — сказала она.
Мигрант действительно был пьян, при нём обнаружили складной нож.

Стоит отметить, у подозреваемого имеется разрешение на временное проживание в России.

Мотив нападения и состояние пострадавшей

Мотивы покушения неизвестны. Девушка заявила, что не знакома с нападавшим. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии, у нее многочисленные порезы. В настоящее время медики борются за ее жизнь.

По данным «Российской газеты», пострадавшая учится в Московском социально-педагогическом институте и подрабатывает логопедом.

Момент нападение попал на камеры видеонаблюдения. Также очевидцы публиковали снимки, на которых заметны следы крови у автобусной остановки на Щелковском шоссе. Сейчас место преступления огорожено сигнальной лентой — там работают криминалисты.



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Стало известно, что сделают со студентом МГУ, отчисленным за сбор денег для ВСУ
Отчисленного студента МГУ Гулько, собиравшего деньги на ВСУ, вышлют из РФ
21 мая 2024, 04:11

Фото: istock / ABGlavin

Украинского студента Сергея Гулько, которого отчислили за националистические публикации и попытки собрать в интернете деньги для украинской армии, вышлют из России. По данным РИА Новости, молодой человек уже находится в центре временного содержания.
«Суд удовлетворил ходатайство о помещении Гулько С.В. в специальное учреждение для иностранцев, подлежащих депортации», — сообщили информагентству в пресс-службе Троицкого суда Москвы.
По закону, у юноши еще есть возможность обжаловать это решение.

Сергею Гулько 24 года. Он уроженец Одессы и гражданин Украины. Несколько лет назад он приехал в Москву и поступил на факультете фундаментальной медицины МГУ. В апреле Николинский суд Москвы арестовал Гулько на 12 суток, ему вменили публичную демонстрацию нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП).

Административный протокол составили после публикации во «ВКонтакте» записи с лозунгом в поддержку Украины. Перед этим молодого человека задерживали в начале месяца, ему назначили 10 суток ареста по статье о неповиновении сотрудникам правоохранительных органов.

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