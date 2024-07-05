В Калуге проведут Всероссийский съезд наставничества

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Всероссийский съезд наставничества будет проходить в Калуге с 26 по 27 июля, в нём примут участие педагоги, представители предприятий реального сектора экономики, а также эксперты в сфере наставничества, сообщает пресс-служба министерства просвещения РФ.
«На съезде планируется обсудить проект концепции развития наставничества в России до 2030 года и создать стратегии по реализации этой концепции, чтобы впоследствии внедрить их в систему подготовки и поддержки молодых кадров в реальном секторе экономики, в образование и молодёжную политику России», — говорится в сообщении.Кроме того, в рамках съезда будет дан старт всероссийскому конкурсу «Золотые стандарты наставничества: отбор лучших практик».
Съезд проведут на базе калужского Федерального технопарка профессионального образования.
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