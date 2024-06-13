Названы главные сигналы для смены работы

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Карьерный эксперт Алёна Чукина заявила, что постоянный стресс, усталость и частые болезни говорят о том, что пора сменить работу.
Кроме этого, на это могут указывать депрессии, отсутствие удовлетворения от проделанной работы, нервозность и беспокойство.
До этого анализ движения «Народный фронт» показал, что 29% колледжей и техникумов указали, что их учебные заведения взаимодействуют с центрами занятости и кадровыми агентствами, 28% организовали центры и комиссии по трудоустройству, 27% проводят ярмарки вакансий. Как передают «Известия», лишь 20% образовательных организаций не имеют целенаправленных мероприятий по трудоустройству учащихся и выпускников.
Ране сообщалось, что подмосковных работодателей, а также образовательные и некоммерческие организации приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе лучших практик трудоустройства молодёжи — 2024.
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«Человек стремится к самореализации и достижению своих профессиональных целей, и если работа не способствует этому, то, может быть, пришло время для перемен? Работа, в которой человек проявляется как востребованный специалист, приносит и личное удовлетворение. Поэтому важно не бояться что-то менять в своей жизни, если такая необходимость назрела», — добавила в беседе с RT Чукина.
До этого анализ движения «Народный фронт» показал, что 29% колледжей и техникумов указали, что их учебные заведения взаимодействуют с центрами занятости и кадровыми агентствами, 28% организовали центры и комиссии по трудоустройству, 27% проводят ярмарки вакансий. Как передают «Известия», лишь 20% образовательных организаций не имеют целенаправленных мероприятий по трудоустройству учащихся и выпускников.
Ране сообщалось, что подмосковных работодателей, а также образовательные и некоммерческие организации приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе лучших практик трудоустройства молодёжи — 2024.
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Мелисса Тимофеева