Двух пропавших в Москве школьников нашли в полной безопасности
Двое московских школьников, пропавших 17 сентября, были успешно найдены и находятся в безопасности. Об этом заявили представители правоохранительных органов столицы в беседе с корреспондентами РИА Новости.
Первого мальчика искали после сообщения Telegram-канала Shot о возможном вмешательстве украинских мошенников, которые контактировали с ребенком по телефону.
«Мальчик найден, с ним все в порядке. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве», — уточнил источник агентства.Второго ребенка обнаружили в одном из торговых центров города. Предварительная информация показывает, что к его исчезновению телефонные аферисты не причастны.
Специалисты советуют объяснять детям необходимость осторожного общения с незнакомцами в сети и важность своевременного обращения к взрослым при любых подозрительных контактах.