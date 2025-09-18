Двух пропавших в Москве школьников нашли в полной безопасности

18 сентября 2025, 00:35

Фото: Istock/TheaDesign

Двое московских школьников, пропавших 17 сентября, были успешно найдены и находятся в безопасности. Об этом заявили представители правоохранительных органов столицы в беседе с корреспондентами РИА Новости.





Первого мальчика искали после сообщения Telegram-канала Shot о возможном вмешательстве украинских мошенников, которые контактировали с ребенком по телефону.





«Мальчик найден, с ним все в порядке. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве», — уточнил источник агентства.